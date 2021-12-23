Мнение: Индонезия отказалась от контракта на покупку российских Су-35

Индонезия отказалась от контракта на покупку российских Су-35

Индонезия признала поражение в своей попытке купить российские истребители и теперь будет выбирать между Boeing F-15EX Eagle II и Dassault Rafale, по словам начальника штаба ВВС страны.

Выступая перед СМИ во время сбора на авиабазе Халим Перданакусума недалеко от столицы Индонезии Джакарты, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо сказал, что страна Юго-Восточной Азии ищет истребитель среднего или тяжелого веса поколоения 4++.

Он сказал, что сужение выбора до американского F-15EX и французского Rafale было сделано совместно с министерством обороны, добавив, что Индонезия хочет истребителей на две-три эскадрильи, в зависимости от бюджета.Прасетьо также подтвердил, что «с тяжелым сердцем» Индонезия откажется от своего плана по приобретению Су-35Э. В 2015 году страна выбрала российский одноместный истребитель, но так и не подписала контракт на поставку 11 самолетов после переговоров с Россией в 2018 году.

Хотя Индонезия прямо не заявила об этом, возможно, что ее сдержанность в выводе о приобретении Су-35 была вызвана опасениями, что этот шаг может вызвать санкции США в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций. Закон был принят Конгрессом в 2017 году и призван отговорить правительства или организации от приобретения оружия, а также военной техники и запчастей у американских противников, таких как Иран, Северная Корея и Россия.

Прасетьо отметил, что если Индонезия выберет F-15EX, поставки многоцелевого истребителя могут начаться уже в 2027 году.

Любой новый истребитель будет служить вместе с существующим в Индонезии флотом отремонтированных самолетов Lockheed Martin F-16C / D Fighting Falcon и российских Су-27/30 Flankers. Первые ранее эксплуатировались ВВС США.

Индонезия ищет самолет для удовлетворения своих все более насущных потребностей в противовоздушной обороне, но бюджетные проблемы и длинный список оборонных требований мешают попыткам восполнить пробел в противовоздушной обороне страны, состоящей из более чем 17000 островов, простирающихся от восточная окраина Индийского океана до Папуа-Новой Гвинеи. Индонезия ранее выражала заинтересованность в покупке австрийского парка истребителей Eurofighter Typhoon, которые европейская страна выводила из эксплуатации преждевременно из-за стоимости и коррупционного скандала .

https://www.defensenews.com/air/2021/12/22/indonesia-gives-up-on-russian-aircraft-purchase-instead-turning-to-us-and-french-options/ – цинк

На деле, со "сдержанностью" все понятно, так как еще при Трампе США прямо угрожали Индонезии санкциями, если она купит российские самолеты, а также китайские катера.

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по приобретению 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника. Как объяснил собеседник агентства, Джакарта решила отменить сделку после того, как официальные представители Соединенных Штатов дали понять, что она может столкнуться с американскими санкциями из-за заключения контракта с Москвой. Помимо того, Индонезия отказалась приобретать у Китая военно-морские патрульные катера на сумму $200 млн. Как рассказал Bloomberg источник, администрация президента Индонезии Джоко Видодо обеспокоена тем, что Вашингтон собирается принять карательные меры в торгово-экономической сфере между двумя странами, если Джакарта пойдет на сделку с Пекином. Официального подтверждения отмены сделки не поступало ни от российской, ни от индонезийской стороны.

Эту информацию отказались комментировать в Госдепартаменте США. При этом американские дипломаты признают, что Вашингтон агитирует союзников отказываться от военно-технического сотрудничества с Россией. В противном случае Соединенные Штаты могут ввести ограничительные меры в соответствии с CAATSA — законом, позволяющим применять санкции против третьих стран, взаимодействующих с Москвой в ВТС.

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева подтвердила, что Вашингтон оказывает давление на страны, которые захотели приобрести российскую оборонную технику.

«Цель ясна — заставить эти страны отказаться от получения оружия у России и вместо этого обратиться к Вашингтону. Конечно, это недобросовестная конкуренция, которая нарушает правила и нормы прозрачного и законного бизнеса», — подчеркнула дипломат.

https://www.gazeta.ru/army/2020/03/13/13002805.shtml

Тяжело быть не полностью субъектной страной, которой другие указывают, что ей следует покупать, а что не следует.

Разумеется. тут можно было бы вспомнить недавнюю хуцпу от НАТО, где рассказывалось в о том, что "в современном мире никто не может влиять на выбор суверенных стран", но как уже ранее отмечалось на этот счет, нет ничего более далеко от действительности, нежели подобные представления о современном мире и роли ограниченно-субъектных стран в нем.

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