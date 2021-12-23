 

Компания Redmi представила 50-дюймовый телевизор серии Smart TV X 2022

23.12.2021, 22:32, Новости дня
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Компания Redmi выводит на рынок новый телевизор Smart TV X 2022 года с размером экрана в 50 дюймов. По словам разработчика, данная версия является существенным дополнением к линейке недорогих устройств. Redmi, напомним, уже выпускает телевизоры данной серии с экранами 55 и 65 дюймов.

Главное достоинство новинки – ее доступная цена базовая стоимость определена на уровне 360 американских долларов.

Как сообщили представители компании Redmi, у телевизоров данной линейки частота кадров равна 120 Гц. В основе конструкции лежит четырехядерный процессор Cortex-A73, обеспечивающий 3 Гб оперативной памяти. Объем основного накопителя составляет 32 Гб. Продажи стартуют на китайском рынке в последний день уходящего года.



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