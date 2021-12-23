Опубликованы подробности о смарт-часах Google Pixel Watch

В сети опубликованы новые подробности о конструкции и технических возможностях наручного смарт-гаджета Google Pixel Watch. По информации источника, в умных часах использован процессор Exynos, выпущенный в компании Samsung. Также в устройстве работает система Wear OS 3 и есть автономный Ассистент от Google.

По имеющимся данным, официальная презентация этого наручного устройства должна состояться в начале будущего года. Однако о часах уже практически все известно.

Инсайдеры раскрыли рабочее название гаджета, а под ним вся техническая информация опубликована прямо на официальных ресурсах компании-производителя и регуляторов. Дисплей на часах круглый и функциями сенсорного управления.