Россия в ТКГ ставила условием открытия КПВВ на Донбассе признание российской вакцины и “документов” боевиков о вакцинации – Гармаш

“Они предложили с 30-го декабря по 10 января открыть все свои КПВВ. Но дальше последовало условие: они готовы были сделать это, если Украина признает их документы о вакцинации и если Украина признает российскую вакцину, то есть те вакцины, которые применяются на территории ОРДЛО”, – сказал он.

Гармаш отметил, что вопрос российских вакцин не является компетенцией ТКГ.

“Признание документов о вакцинации – это тоже признание документов чего? “ДНР/ЛНР”? То есть, это фактически субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта, снятие с России ответственности за войну на Донбассе, признание факта гражданской войны по сути. Поэтому, это, конечно, тоже невыполнимое условие”, – заявил он.

Журналист отметил, что Украина предложила открыть КПВВ без каких-либо условий и была готова сделать это с 23 декабря.

“У нас тесты [на коронавирус] бесплатно на КПВВ проходят, то есть, людям не нужны никакие документы, они сделали тест и пошли. Но та сторона привязала вопрос открытия КПВВ к их де-факто политическим требованиям”, – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Из семи КПВВ на Донбассе работают только “Станица Луганская” и “Новотроицкое”.

Главарь группировки “ЛНР” Леонид Пасечник 10 октября подписал “указ”, ужесточающий правила пересечения КПВВ “Станица Луганская”. Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.

Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью, которое вышло 29 октября, призывал открыть все КПВВ на Донбассе.

Россия поставляет в ОРДЛО свою вакцину от COVID-19 “Спутник V”. В частности, более 270 тыс. доз, по информации оккупационных “властей” доставили 23 декабря. В Украине этот препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению. Также его пока не одобрила Всемирная организация здравоохранения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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