Белый дом: США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО

Об этом 23 декабря на брифинге, который транслировался в YouTube Белого дома, сообщила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки.

“Мы работаем в направлении дипломатических переговоров. Были предложения со стороны России. Мы согласны с некоторыми, но на некоторые мы точно не согласны, например, по НАТО”, – сказала Псаки.

По ее словам, США согласны, что дипломатические переговоры – лучший путь для обсуждения требований РФ. Но дата и место их проведения пока не определены, добавила Псаки. При этом она не исключила, что саммит может пройти в январе 2022 года.

“Хотела бы заметить, что НАТО – оборонительный альянс, а не агрессивный. Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО”, – резюмировала Псаки.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. По его словам, в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток. “Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО”, – сказал Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции.

НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, некоторые из предложений России в проектах договоров о “гарантиях безопасности” есть “явно неприемлемыми”.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

По мнению генсека Альянса, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о “гарантиях безопасности” Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте “безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата” по урегулированию конфликта на Донбассе.

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