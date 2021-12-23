Предположительно из России. В Украине обнаружен новый вариант штамма коронавируса “Дельта”

Для исследования ученые использовали 74 образца, взятых у больных из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года. Установлено, что все 100% образцов – 12 разных вариантов штамма “Дельта”, в том числе и новый – AY.122, обнаруженный в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы.

“Этот вариант штамма сейчас активно распространяется в России и отличается тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скоростью инфицирования) и высокой смертностью”, – сообщают ученые.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

По мнению президента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, вариант коронавируса “Дельта” потеряет свою заразность с увеличением числа вакцинированных.

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