 

Предположительно из России. В Украине обнаружен новый вариант штамма коронавируса “Дельта”

23.12.2021, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для исследования ученые использовали 74 образца, взятых у больных из 9 регионов Украины в период с 18 ноября по 1 декабря 2021 года. Установлено, что все 100% образцов – 12 разных вариантов штамма “Дельта”, в том числе и новый – AY.122, обнаруженный в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы.

“Этот вариант штамма сейчас активно распространяется в России и отличается тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скоростью инфицирования) и высокой смертностью”, – сообщают ученые.

https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts/3092638141053738

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. 

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

По мнению президента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, вариант коронавируса “Дельта” потеряет свою заразность с увеличением числа вакцинированных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

02.02 / Подростки избили и ограбили журналиста в Улан-Удэ

24.06 / Путин жестом оценил эмоции от парада на Красной площади

31.12 / Ургант сделал прическу в стиле уходящего 2020 года

06.08 / Центр глобального взаимодействия представил доклад о российской экосистеме дезинформации и пропаганды

27.10 / “Практически выздоровела”. Собчак сообщила, что у нее COVID-19

09.05 / В мире: Страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы

03.07 / В Крыму сняли запрет на купание на 24 пляжах

13.05 / Ученица школы в Казани рассказала о спасении ее сестры учителем физкультуры

05.08 / Актера Рыжикова избили в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика