Десять стилевых приемов, которые помогут хорошо одеваться дамам за 50, и советы по их применению на практике

К счастью, современная мода избавилась от возрастных границ. Она является симбиозом простоты классических линий и трендовых вещей. В том числе для женщин возрастной категории 50+. Не знаете, как отыскать золотую середину между желанием выглядеть неприметно и отчаянно молодиться? Наши советы по стилю помогут вам обрести гармонию.

Введите в гардероб белую рубашку

Дамы в возрасте совершенно напрасно игнорируют хлопковую белую рубашку, продолжая носить шелковые блузы с декором. Стильная одежда в наши дни пропитана принципами минимализма. Белая рубашка принадлежит к числу элементов маст-хэв. К тому же светлый цвет у лица значительно освежает ваш внешний облик. Надевайте этот незаменимый предмет гардероба с блейзером, джинсовкой или бомбером.

Не игнорируйте пастельные элементы

По какой-то причине дамы в возрасте полагаются на одежду темных расцветок. Многим кажется, что бордо, фиолетовый, темно-синий, коричневый и черный подходят им по статусу. Но в действительности темный цвет у лица лишь подчеркивает возрастные проблемы с кожей: морщины, тусклый цвет и пигментные пятна.

А вот яркие пастельные оттенки, напротив, добавляют лицу здорового румянца. Поэтому замените темно-зеленые вещи мятными аналогами, синие – голубыми, а фиолетовые – сиреневыми.

Выберите несколько трендов

Даже самые убежденные поклонницы классики знают, что следование трендам играет большую роль. Просто выберите несколько актуальных тенденций и адаптируйте их к своему гардеробу. Например, на празднование Нового года наденьте длинную юбку, расшитую серебряными пайетками. Ну а весной вместо обычной ветровки носите кожаную куртку.

Отдавайте предпочтение естественному макияжу

Чтобы ваше лицо сияло, подберите легкую тональную основу и скульптор для коррекции овала. Глаза и брови оставляйте максимально естественными, а вот губы можете подчеркнуть красной помадой. Такой макияж заставит вас выглядеть лет на 10 моложе.

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Комбинируйте футболку и блейзер

Американский стиль в одежде победоносно шагает по планете. Как мы уже знаем, современная мода не разделяет женщин по возрасту. Поэтому брючные костюмы с однотонными футболками и кроссовками могут носить все без исключения. Выбирайте фасон, в котором вы чувствуете себя удобно, а иногда меняйте брюки на свои любимые джинсы.

Делайте простую укладку

Легкие локоны либо волосы, собранные в небрежный пучок – вот еще один секрет современного стиля. Скажите “нет” сложным высоким укладкам и стрижкам под мальчика. Оба эти варианта делают образ старомодным.

Не бойтесь экспериментировать

Эксперименты со стилем можно проводить на безопасной территории. Таковой является беспроигрышная черно-белая комбинация. Нет никаких ограничений для того, чтобы надеть толстовку и вязаную шапочку, скомбинировав эти вещи с лоферами, черными брюками и строгим пальто.

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Полюбите обувь на грубой подошве

Стильная обувь на грубой подошве выдаст в вас женщину, которая хорошо разбирается в моде. Замените классические мокасины или балетки трендовыми лоферами, и вы сразу поймете разницу. То же самое касается и зимних ботинок.

Не забывайте о кроссовках

Ну а обычные белые кроссовки являются трендом уже не первый сезон. С ними вы можете выстраивать любой образ, от повседневного и делового до романтического. Кроссовки хорошо “дружат” с трикотажем, деловыми костюмами и длинными плиссированными юбками.

Сделайте джинсы базой

Для прогулочных образов чаще используйте джинсы. Например, актуальный фасон “трубы”, который имеет расклешение от бедра. Такие джинсы спасут вас от модного провала, особенно если носить их с объемным трикотажем и с теми же кроссовками.