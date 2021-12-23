В халате за стол не сядешь, но и вечернее платье тоже ни к чему: советы по выбору удобного домашнего наряда для встречи Нового года

Выбор наряда для встречи Нового года дома сопряжен с некоторыми нюансами. Вам хочется предстать перед домочадцами и приглашенным гостями во всей красе, но не хочется отказываться от комфорта. Вот почему для этого праздника не подойдут домашний халат и сверкающее вечернее платье, сшитое на заказ. Придется искать золотую середину. Наши советы и рекомендации облегчат поиски.

Для вечеринки в тесном кругу

Некоторые из нас собираются встретить Новый год со своей второй половинкой или с немногочисленными близкими подругами. Как раз для этого случая пригодится красная шелковая пижама. Просто наденьте под нее браллет в тон, облачите ноги в белые носочки и наслаждайтесь приятным временем.

Для отдыха перед телевизором

Одним из самых любимых новогодних развлечений является просмотр “Голубого огонька”, “Дискотеки 80-х” и романтических комедий. Чтобы чувствовать себя уютно и непринужденно всю ночь до утра, облачитесь в белые джинсы и трикотажный джемпер с перьями на рукавах. Если вы планируете провести Новый год за городом, советуем вам надеть на ноги удобные угги.

Для танцев до утра

Тем, кто ждет гостей, советуем выбрать для вечеринки длинное атласное платье с объемными рукавами. Полуприлегающий крой наряда не будет стеснять движения и позволит насладиться танцами до утра. Выбирайте контрастное черно-белое платье. Только не забудьте про удобную обувь.

Для выезда за город

Комбинация обычных джинсов и трикотажных вещей с зимним принтом подойдет для встречи Нового года в загородном доме. Для достижения большего удобства вместо свитера выбирайте комплект из вязаного топа и кардигана. Останется сделать легкие локоны и праздничный макияж.

Стильный лук

Если на празднование Нового года вы имеете большие планы, тогда при составлении образа проявите чуть больше фантазии и креатива. Облачитесь в свои любимые джинсы, белую рубашку и блейзер мятного цвета. Для придания образу женственности, наденьте стильные аксессуары и обувь на каблуке.

Комбинация простоты и блеска

Почему бы не встретить Новый год в одежде трендового оттенка Very Peri? Чтобы вам было удобно, наденьте черные брюки и футболку с надписью. Немного гламура этому простому образу придаст лавандовый блейзер, расшитый блестками.

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Стильный и удобный комбинезон

Нам часто хочется наряжаться не для кого-то, а для себя. Встреча Нового года – это отличный повод почувствовать себя звездой. Для этого подойдут платье в бельевом стиле, боа с перьями и стильный комбинезон из блестящей ткани.

Вспоминая нулевые

Наступающий год подарит нам множество трендов в стиле ретро. Нулевые вновь напомнят о себе облегающими блестящими короткими платьями и обувью на гротескной платформе. Если в вашем гардеробе остались такие вещи, смело доставайте их и надевайте на праздничную вечеринку.

Черный цвет

Этот Новый год можно встретить в черном брючном костюме. Если у вас нет жакета, расшитого золотом, добавьте к образу несколько металлических украшений и обувь золотого оттенка.

Маленькое черное платье

Для вечеринки с друзьями идеально подойдет маленькое черное платье в бельевом стиле. С таким смелым нарядом сочетаются высокие сапоги и прозрачные колготки. Если вы не готовы надевать атласное платье на бретелях, присмотритесь к трикотажу, черным платьям-рубашкам, моделям с запахом, а также к платьям-жакетам.