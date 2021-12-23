 

ЕС и Киев обсудили возможность «вторжения» РФ на Украину

23.12.2021, 22:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил «наращивание военной мощи» России, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ЕС и Киев обсудили «ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи РФ вокруг Украины». По мнению ЕС, «наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения». Боррель выразил поддержку «суверенитета, независимости и территориальной целостности» Украины. Он заверил Киев, что «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену». В ЕС заявили о «необходимости для РФ деэскалации и полной имплементации Минских соглашений».

При этом Европа «тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками». В частности, это касается «проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных Россией». ЕС считает, что любое государство имеет право «делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности», передает ТАСС.

Кулеба сообщил в соцсетях, что Киев и ЕС «согласились с ключевым принципом: решения о безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения о безопасности Европы – в целом при участии ЕС».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом РФ исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.

Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Дубилет живет в доме Коломойского в израильском городе Герцлия – Арьев

11.12 / Японские ученые доказали пользу десятиминутного бега

12.04 / Рубль остался неизменным к доллару и евро

27.07 / Руководству АРМА объявили о подозрении в присвоении порядка $400 тыс. – Офис генпрокурора

14.09 / ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в мире

06.06 / В Украине больше всего пятизвездочных отелей в Одесской области – глава Гостуризма

19.05 / Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко министром экономики Украины

27.07 / Британское правительство решило бороться с ожирением граждан

29.09 / Трампу предсказали победу на первых предвыборных теледебатах в США

01.04 / Больше половины жителей Германии выразили готовность привиться «Cпутником V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика