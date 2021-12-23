ЕС и Киев обсудили возможность «вторжения» РФ на Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил «наращивание военной мощи» России, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ЕС и Киев обсудили «ситуацию с безопасностью в Восточной Европе в свете наращивания военной мощи РФ вокруг Украины». По мнению ЕС, «наращивание военной мощи создало новые угрозы и опасения вторжения». Боррель выразил поддержку «суверенитета, независимости и территориальной целостности» Украины. Он заверил Киев, что «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену». В ЕС заявили о «необходимости для РФ деэскалации и полной имплементации Минских соглашений».

При этом Европа «тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками». В частности, это касается «проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности и представленных Россией». ЕС считает, что любое государство имеет право «делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности», передает ТАСС.

Кулеба сообщил в соцсетях, что Киев и ЕС «согласились с ключевым принципом: решения о безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения о безопасности Европы – в целом при участии ЕС».

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В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом РФ исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.

Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».