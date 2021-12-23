Ксения Собчак без стеснения призналась в миллионных доходах: “Результат тяжелого труда”

Популярная ведущая Ксения Собчак недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась информацией о размере своих годовых финансовых доходов. Уровень благосостояния знаменитости измеряется миллионами долларов, при этом, по её мнению, такой доход является компенсацией за тяжелый труд.

Объясняя свою полную открытость в оглашении финансовых результатов собственной трудовой деятельности, Ксения Собчак напомнила, что, по сути, является супругой государственного чиновника. Муж телезвезды Константин Богомолов возглавляет администрацию государственного театра, а потому известная ведущая попросту обязана подавать декларацию о своих доходах. Не таясь, Собчак призналась, что её годовой доход составляет от 3 до 4 миллионов долларов США, причем окончательная сумма зависит от успешности её стараний в течение упомянутого периода. Впрочем, по словам знаменитости, все деньги зарабатываются честным трудом: так, за проведение любого из корпоративных или частных праздничных мероприятий она получает от 4,5 до 5,5 миллионов рублей, а каждая рекламная публикация в её микроблоге в Instagram оплачивается суммой от 500 до 900 тысяч рублей.



Изображение взято с: [email protected]_sobchak

Достойные денежные вознаграждения Ксении Собчак приносят участия в рекламных роликах, мерчи и проценты от продажи книг. Кроме того, собственный канал “Осторожно, Собчак” также щедро пополняет “копилку” семейного бюджета журналистки – в данном случае, речь идет о сумме около 64 миллионов рублей в год. “Я обеспечена, но все мои доходы – результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги и горжусь своей самостоятельностью и независимостью”, – уверенно резюмировала ведущая.

Источник: www.woman.ru