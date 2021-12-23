Мнение: Письмо: “Страшно уйти”

Вот у автора Ученица и Плакса взялись за ручки, одна фартучек теребит, другая этим фартучком слезы утирает.

pariseegirl

Здравствуйте уважаемая Эволюция,

В последних публикациях вы поднимали тему слива в браке.

Вы говорили, что принять измену в браке с детьми не слив, а адекватная лояльность и планка терпимости другая.

(“Принять измену” пишет автор, хотя у меня “закрыть глаза на измены”, остаться просто друзьями и родителями детей. Почему автор перевернула весь смысл, так, будто я советую женщинам унижаться и “принимать измены”, как думаете?)

Последние несколько недель я думаю, об адекватности своей терпимости и какой срок годности у измены.

Я совсем не могу понять как мне стоит относится в браке без детей к измене, которая случилась 3 года назад, в самом начале отношений, с девушкой, от которой муж ушёл ко мне. Известно мне стало только сейчас.

(Автор с Ищейкой нашли что-то в корзине с грязным бельем, от чего ее корону шатает. Хотя рылись там в поиске корма короне, а нашли вот такое. Больше нельзя жить безмятежно в слиянии, считать себя самой лучшей, поэтому автор пишет письмо)

С одной стороны, я думаю, что измена есть измена и испытываю соответствующие эмоции.

А с другой – мы хорошо живем, муж меня, судя по всему остальному, любит, вкладывается в отношения, хочет детей, он не знает, что я знаю, прошло время, да и вообще ушёл же он от неё и женился-то на мне…

В это же время «слив всегда от жадности». Думаю, и чем у меня не жадность? Жадно оставить жизнь, что у меня есть, жадно и страшно уйти от мужа, может поэтому и говорю себе, что может срок давности истёк и надо забыть. Но забыть то не получается.

(Автор хочет вернуть на место корону, поэтому страдает, мучается. Баг Плакса – это самые прямолинейные вымогательства корма короне)

Мне кажется, что самое шатающее меня в этой ситуации – это то, что я не понимаю потенциальную легитимность своих претензий, права ли я буду вообще перед этими отношениями.

Скорее всего если бы я понимала права ли, насколько это объективно большой косяк, то поняла бы что делать. Но моё желание верить в незначительности измены, кажется, работает шорами на глазах, и я запутана.

(Автор, это ваша судьба – взвешивать косяки мужа и ждать за них компенсации. И измена его тут ни при чем. В любых отношениях у вас будут страдания. Друзья, какие действия автора в границах?)