 

Украина продлила действие эмбарго на ввоз товаров из России до января 2023 года

23.12.2021, 21:36, Новости дня
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Среди запрещенных к ввозу российских товаров более 150 наименований: локомотивы, вагоны, минеральные удобрения, одежда, лекарства, алкоголь, табачные изделия, детское питание, рыба, мясо, молочные продукты.

Также запрещены к ввозу кофе, чай, сыры, шоколад, хлебобулочные и кондитерские изделия и ряд других товаров и продуктов производства РФ.

Контекст:

Россия с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ, которые ежегодно пересматриваются и дополняются.

10 апреля 2019 года Кабинет Министров Украины одобрил расширение перечня товаров из России, на поставку которых в Украину введено эмбарго. В санкционный перечень внесли банки для консервирования, формалин, пружины для тележек грузовых вагонов и т.д.

В ответ на решение украинского Кабмина 18 апреля на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. По его словам, с 1 июня нефть, нефтепродукты и уголь можно будет ввезти при наличии соответственного разрешения. 15 мая Украина ввела запрет на ввоз российского цемента и фанеры.

В июле 2019 года Украина продлила запрет на ввоз российских товаров до конца 2020 года,  а в ноябре 2020-го – до 31 декабря 2021 года.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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