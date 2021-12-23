 

“Зачем так кривляться?”, “Похожа на Ани Лорак”. Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео

23.12.2021, 21:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ставьте “сердечко”, если подпевали”, – предложила подписчикам 34-летняя певица.

За час ее ролик набрал больше 120 тыс. просмотров.

“Настенька, ну красавица!” – прокомментировала пост tsubotina33.

“Зачем так кривляться?” – спросил rozliwine.

“Так похожа на [певицу] Ани Лорак, только губы подкачать. Копирует или совпадение?” – написал andre_boltin.

View this post on Instagram

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Rolls-Royce назвал цены на новый седан Ghost для России

18.08 / Соловьев установил личность показавшего гениталии белоруса

23.07 / CNN – в ООН предупреждают, что ослабление карантинных мер повысит уровень террористической угрозы

05.08 / КНДР подозревают в успешной разработке ядерных боеголовок

10.11 / Компании TSMC и Sony начнут производить процессоры в Японии

30.09 / “Прошли 10 км”. Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона

09.01 / Врачи рассказали о состоянии найденного под лавиной в Норильске подростка

06.07 / Астрономы обнаружили сразу сотню черных дыр в далеком звездном скоплении

16.08 / ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%. В Минэкономики ожидают роста в 4% по итогам года

07.11 / Украинские и турецкие ученые будут изучать оригиналы документов в архивах и работать над опровержением исторических искажений – посол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика