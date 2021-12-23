Какова ваша миссия на Земле? Четыре типа душ, от которых зависит их предназначение

Каждый человек индивидуален, однако можно выделить типы душ в зависимости от того, какое именно предназначение нам стоит выполнить. Давайте узнаем, какая типология применяется в таком непростом вопросе, а также разберем, как выявить свою миссию души. Каждая группа выполняет определенные задачи, люди с такими душами различны, но их роднит сама судьба, карма. Но это не говорит о том, что наш жизненный путь предопределен – при желании каждый из нас сможет изменить судьбу к лучшему.

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Такой тип души имеют священники, духовные учителя, шаманы, ученые. Их задача – придать нашему миру определенную форму. Именно они способствуют развитию жизни, прогрессу, получению новых знаний и передаче их следующим поколениям. Они формируют историю, делают мир таким, каким мы его видим.

Накопитель

Это духовные мудрецы, который накапливают, синтезируют жизненный опыт, причем в их «копилку» откладывается не только те знания, которые они сами получили естественным путем, но и пережитое окружающими. Именно они передают полученные сведения высшим силам, завершая свой земной путь, чтобы те смогли сформировать грядущие события на Земле. Такие люди много и интересно рассказывают, они знают много увлекательных историй и с удовольствием делятся ими с окружающими.

Вдохновитель

Этот тип души принадлежит людям творческим, в головах которых роится множество идей. Это нередко одаренные изобретатели, но иногда вдохновители сами ничего не делают, они лишь мотивируют, провоцируют других на творчество и созидательную деятельность. Такие люди наделены харизмой, лидерскими качествами, они ведут за собой, выдвигая некую идею, которую в жизнь за них будут воплощать другие. Обладают способностью исцелять чужие души.

Редактор

Их задача – корректирование судеб других людей. Именно через этот тип душ сама Вселенная влияет на события и историю. Таких людей в действительности очень мало, но понять, что перед вами редактор, можно сразу. Это удивительно везучие люди, которые не достигают значительных успехов, часто остаются в тени. Но их духовная миссия – помогать Вселенной реализовывать ее планы.

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Как понять свою миссию

Даже прочтя описание типов, немногие, наверняка, смогли с ходу определить, к какому из них они относятся. Не говоря уже об определении истинного своего предназначения. Однако сделать это важно, иначе человек не сможет в полной мере ощутить удовлетворенность жизнью, будет постоянно страдать от личностного или духовного кризиса.

Специалисты выделяют два способа, которые помогут выявить предназначение судьбы. Во-первых, это анализ собственного душевного состояния. Он поможет понять, какая именно деятельность приносит вам максимальное удовлетворение, к чему вас тянет. Возможно, вы испытываете удовольствие, обучая детей рисованию или лепке, с удовольствием сидите с малышами подруг, которые не хотят от вас уходить. Тогда вам стоит заняться педагогикой, работать с детьми.

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Второй вариант – осознание задачи, стоящей перед душой, своей миссии. Кажется, что понять это практически невозможно. Но обратитесь внутрь себя, подумайте, какими талантами вы располагаете, именно эти дары судьбы получены вами неслучайно.

Они-то и помогут каждому в исполнении душевной миссии. Приведем простой пример. Если вы – «домашний дипломат», мастерски разбираете любой конфликт, примиряете людей всего лишь несколькими фразами, то ваша задача – не только нести мир в любой социум. Также вы должны примириться с собой, разрешить некий внутренний конфликт или наладить отношения с неким человеком, который для вас значим и ценен, но общение с которым не складывается.

Также понять, что вы правильно поняли свое предназначение, помогут события жизни – так называемые уроки и испытания судьбы.