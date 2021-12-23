Гинцбург не считает штамм «омикрон» более опасным в сравнении с «дельтой»

Штамм «омикрон» новой коронавирусной инфекции не является более опасным, чем дельта-штамм, но быстрее распространяется в популяции, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

«На сегодняшний день по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм «омикрон» более опасен (чем дельта-штамм), более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции», – цитирует его ТАСС.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что инкубационный период при заражении штаммом «омикрон» составляет несколько дней, но симптомы могут проявиться уже на следующий сутки после инфицирования.