Эксперт: Демографическую проблему особенно важно решать в регионах

«Чтобы все экономические отрасли равномернее развивались, нужны не просто людские ресурсы, а именно активные рабочие руки. Это актуально для всех стран, включая нашу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя заявление президента о том, что «сбережение народа» станет одним из драйверов роста российской экономики.

«Решение демографического вопроса действительно может стать «драйвером роста». Нет сомнений: чем больше население, тем лучше развивается экономика. А если жителей не хватает, появляются сложности, – отметил директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии, член координационного совета Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству Максим Григорьев. – Особенно важно увеличивать население в наших регионах, чтобы не возникало ситуации, когда субъекты не могут подняться из-за нехватки рук».

Кроме того, демографический спад подрывает не только экономику, но также оборонную функцию государства, добавил эксперт.

«Это важно в геополитическом плане. Нашей огромной стране необходимо поддерживать на достаточно высоком уровне боевую мощь, то есть численность войск, чтобы охранять территорию от внешнего давления», – считает эксперт.

По мнению Григорьева, высокая плотность населения в РФ невыгодна западным политикам, который хотел бы видеть нашу страну «слабой и несамостоятельной». «К сожалению, они этого добились, когда развалился СССР. Теперь они хотят того же для современной России», – сказал специалист.

В четверг президент Владимир Путин провел 17-ю ежегодную пресс-конференцию. Отвечая на первый же вопрос, Путин коснулся проблемы демографии. «Сбережение народа, о котором говорил (писатель Александр) Солженицын, является одной из важнейших задач и драйверов роста», – заявил лидер РФ. По его словам, в стране не хватает рабочих рук – всего насчитывается 81 млн человек работоспособного возраста. Эта цифра должна серьезно вырасти к 2024-2030 годам, сказал политик. «Я уже не говорю про геополитическую составляющего этого важнейшего вопроса», – отметил он.

«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить, это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась, была 71,5 (года) в прошлом году, а стала 70,1. И это как раз одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции. Обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которые стоят перед нами в сфере демографии. Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны – 146 млн для такой огромной территории это совершенно недостаточно», – констатировал Путин.