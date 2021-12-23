Как Хилькевич Путина соблазняла – Личное мнение
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На пресс-конференции Президента весьма странным образом повела себя Нюрка Хилькевич.
Фото: Соцсети
Актриска одной микроскопической роли, почему-то представившаяся блогером, сбивчиво проприарила какое-то приложение, прицепив в конце своей рекламной паузы глупый вопрос Президенту.
Впрочем, дело — не в вопросе: от неумной Хилькевич недальновидно было бы ожидать чего-либо умного.
Дело — в выражении лица, с которым Нюрка таращилась на Президента.
Вот оно:
https://t.me/lenamiro/10482
Пошлое облизывание губ с хищным, как ей самой кажется, прищуром роковой соблазнительницы она объяснила так:
«Ну что вы! Я просто плохо видела, и губы засохли под маской. Нет, ну, конечно, я женщина, во-первых. Красивая женщина. Не ищите во всем подвох».
Женщина она, во-первых, понимаете ли. Красивая женщина. Не абы какая.
Ребят, это так пошло, так неудобно, так неловко, что я даже не знаю, что и сказать. Но всё-таки скажу.
Нюрка, ходи сюда: учить буду.
Чтобы понравиться такому великому человеку как Путин, нужно быть личностью, очень большой личностью, а не просто облизывать губы, снявшись в ситкоме для зрителей Дома 2, и заявлять, что ты женщина.
Хилькевич, ты неуместна.
Единственное место, где уместно твоё облизывание губ с сочетании со сладострастным призывом во взгляде, — это твоя личная спальня, но никак не пресс-конференция Президента РФ.
А в вашем окружении есть дамочки, которые везде и всюду — это прежде всего «красивые женщины»? В их собственных, весьма необъективных глазах.
Как складывается их судьба?
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Источник: Лена Миро
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