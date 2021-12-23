 

Ученые подтвердили более низкую опасность заражения “омикроном” по сравнению с “дельта”-штаммом коронавируса

23.12.2021, 21:16, Разное
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Южноафриканские исследователи провели исследование, в ходе которого провели сравнение показателей опасности, связанных со штаммами коронавируса “дельта” и “омикрон”. Выяснилось, что последний связан с более низкими рисками для здоровья людей.
В ходе исследования объединенный коллектив ученых, представляющих Национальный институт инфекционных болезней, Университет Витватерсранда, Университет Квазулу-Натал и Университет Кейптауна (все – ЮАР), провел анализ более 161 тысячи случаев заболевания COVID-19, из которых почти 30 тысяч инцидентов были связаны с новейшим на данный момент штаммом – “омикрон”. Сообщается, что, главным образом, сравнение производилось по “дельта”-штамму, которым заражались пациенты с апреля по ноябрь текущего года, и “омикрон”-штамму – в данном случае инциденты инфицирования фиксировались в октябре и ноябре. Результаты показали, что воздействие последней версии вируса было сопряжено с риском госпитализации на 80% меньшим, чем при “дельта”-штамме. В том же случае, если заболевший все же попадал в медицинскую клинику, опасность такого исхода, соответственно, была ниже на 30%.

Примечательно, что упомянутые итоги аналитической работы южноафриканских медиков прямым образом коррелировали с результатами исследования их коллег, представляющих Имперский колледж Лондона. В свою очередь, британские эксперты сообщали, что инфицированные “омикроном” люди на 15% реже прибегали к услугам докторов и на 40% реже нуждались в лечении в условиях стационара. Случаи же реинфекции (заражения уже переболевшего COVID-19 человека) снижали риск госпитализации на 50-60% по сравнении с имевшимся ранее заражением.

Впрочем, не забыли исследователи напомнить и об исключительном уровне заразности “омикрон”-штамма: так, если в начале октября на его долю приходилось 3% из всех версий SARS-CoV-2, то уже декабрь показал рост таких заражений до отметки в 98%. Материалы исследования были опубликованы порталом препринтов medRxiv.org.

Источник: www.trud.ru



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