 

Мнение: Больной человек планеты

23.12.2021, 21:10, Разное
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В комментариях к одному из предыдущих постов френд-шведский эмигрант глубокомысленно заявляет:

– Я думаю, уже глупо отрицать, что дело не в ковиде, а в растущей напряжённости отношений запад-РФ.

Я в ответ не менее глубокомысленно пишу:

– Только непонятно, из-за чего 🙂 РФ — самая мелкая из всех нынешних мировых сил. США (320 млн.), ЕС (500 млн.), Китай (1,5 млрд.) — все смотрят на нас с недоумением. Какая может быть “напряженность”? Что такого произошло, чтобы она вдруг возникла?

Пишу и думаю: черт, а может, в этом и разгадка? Если мы теперь оказались самые мелкие из “высшей лиги” – то, может, нас просто потому и собираются порвать? В принципе, идеальный ведь вариант для остальных; в крысиных стаях так всегда и делают. А что такое мировая политика, как не крысиная стая? Россию сейчас понемногу загнали в состояние полной изоляции, мирового изгоя; чем не знаменитый “больной человек Европы”?

В 19 веке царь Николай I назвал Османскую империю “больным человеком Европы” – в беседе с британским послом. Этим он намекнул, что османов пора рвать, и что он берет на себя эту нелегкую миссию.

Мир сейчас сжался, сжалась и наша Красная Империя – до размеров РФ. Может, уже сейчас какой-нибудь Эрдоган в беседе с каким-нибудь американским послом так же пренебрежительно говорит: “Э-э, дарагой, да что такое эта Россия? Это же типичный больной человек планеты…”

И не поспоришь.

Источник: Размышления вольного социолога



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