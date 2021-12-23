Мнение: Письмо: “Чтобы не осталось хвостов”

Для самостоятельного разбора.

Оцените 1)презентацию, 2)факты, 3)уровень границ, 4)адекватность запроса.

И на запрос автора тоже ответьте, в идеале подробно: как лучше поступить, пошагово, и почему.

aanuda

Здравствуйте, Эволюция!

Пишу историю не одна, а с надеждой, с надеждой попасть на разбор.

Мне 27 лет, работаю на интересной работе в производственной сфере, есть несколько дополнительных источников дохода, не замужем.

С одним из дополнительным источников дохода связан мой друг Б. Точнее считала я его другом, хотя немного понимала, что ему симпатизирую, но желания быть с ним у меня не было и нет. Иной раз, собираясь с ним на встречу (встречались мы чаще по работе и иногда по дружески провести время на каком-либо интересном мероприятии) думала «надену что то без декольте», не хотела привлекать ещё больше его внимания к себе такими деталями.

С мая этого года я состою в отношениях с молодым человеком, с И. Мы знакомы 8 лет, познакомились в нашем родном городе на каникулах , когда учились на 2 курсе, только наша симпатия проявленная тогда много лет назад закончилась тем, что мы разъехались: я в другой город на учебу, он в закрытое учебное заведение. В течение этих лет мы поддерживали связь, но бывало и не общались по пол года. И у меня были отношения и у него были за эти долгие 9 лет.

Май этого года снова свёл нас и все так быстро завязалось. Мы начали очень тепло общаться, все перетекло в романтическое общение. Как будто уже давно вместе и нам так хорошо.. В июле он переехал по работе в другой регион, и конечно же он зовёт с собой, предложил пожениться, сам настоял на знакомстве с родителями. Но переезд я откладываю на пол года в связи с тем, что мне нужно закончить ортодонтическое лечение со своим врачом.

Б. Я никогда не рассказывала об И. Но рассказывала И. о работе с Б. Относился с пониманием , не ревновал. Да и ревновать не к чему. Никогда между мной и Б., по крайней мере у меня не пролетало и искорки.

И вот месяц назад Б начинает мне писать уже перед сном:

-нам надо будет пожениться в апреле, если следующая сделка пройдёт успешно, так как я хочу воспользоваться твоим банковским счетом, чтобы зачислить средства, чтобы было все как у Лужкова, все у жены и ничего у меня

Я: Б! не пугай меня так

Б: напугал бы если бы сказал что в марте. Интересно в таком случае нужно справлять свадьбу? Да можно было бы заказать катера, перевезти всех гостей на остров , где будет шатёр, пригласим повара М (знаменитый повар в нашем городе) все будет без кинзы и для Л. без лука (наша общая подруга которая не ест лук). Тебе сразу куплю новую машину, которую ты хотела. В общем решено, как сделка осуществляется еду в ювелирку

Когда Б. мне отправлял эти сообщения, я разговаривала по телефону с И. мы в январе собираемся в путешествие небольшое по России и он мне говорит «слушай, а давай когда в январе будем ехать обратно, заедем на тот коньячный завод, купим коньяк на свадьбу.»

Я в ответ: «какую свадьбу?»

И: «нашу»

В эту минуту я оказалось в подавленном состоянии. Тут мне начала писать подруга, у неё случилось чп с братиком-школьником, его избили и она хотела что-то у меня уточнить и это меня вернуло в чувства очень быстро , я не стала отвечать Б и сказала, что перезвоню И.

Вот тут я не понимаю почему, но у меня было очень тяжело на душе весь следующий день. Я понимала, что Б с таким заходом решил предложить отношения.

Через несколько дней, Б пишет и предлагает встречу. Под предлогом , что он купил новую тачку, давай посмотрим , заценишь. Не отказалась, встретились разговаривали на отвлеченные темы и вот он начал говорить уже в конце встречи «извини, что я тебе предложил фиктивный брак, это неуважение к тебе, поэтому я предлагаю нормально встречаться, жить вместе , поженимся родим детей» в этот момент я ничего не нашла ответить кроме как «Б! Вообще то просто спонтанно такие вещи не предлагают. Мне нужно время». я боюсь его терять как друга и как компаньона по работе. Б.- хороший человек.

После этого Б. писал несколько раз, предлагал встретиться, но я была рада своим делам (в новой квартире идёт ремонт и занимает много времени после работы), которые у меня были и служили мне предлогом для избегания этих встреч.

Я понимаю, что с тёплым сердцем я смотрю на И, вижу нашу совместную жизнь, думаю о том, что я перееду и уже строю в голове то, чем буду заниматься на новом месте, хоть это регион совершенно другой культуры, меня это не пугает.

Но мне так больно думать о Б. Я не могу найти подходящих слов, которые мне нужно ему сказать. Для меня это не просто, так как с ним мы довольно долго знаем друг друга, 4 года назад я ему помогала по работе, сейчас последний год он помогал мне. Он рассказывает мне все о работе, хотя некоторые вещи лучше вообще не озвучивать со спецификой нашего общего дела и его официальной работы. Очень доверяет мне. И мне кажется что если я ему скажу, что выхожу замуж за другого, причиню ему боль, хотя очень хочется верить , что я надела на него колпачок или на себя корону:)

Уважаемая Эволюция и комментаторы, прошу Вас, подскажите, как мне объясниться с Б. так, чтобы у меня не осталось хвостов?