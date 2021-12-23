В ближайшее время из “красной” зоны выйдут две последние области – Ляшко

“В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона”, – сказал он.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже передало представление в Кабмин о созыве заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Министр добавил, что в двух вышеуказанных регионах 20-22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев инфицирования – это последний показатель, который не соответствовал норме в этих областях.

“В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3 % до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестов на антиген, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализаций и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние семь дней количество случаев уменьшилось на 32%, а в Запорожской области – на 19%”, – сказал глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 94,2 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Сейчас в “красной” зоне остаются только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – в “желтой”.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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