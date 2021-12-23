“Восхитительный десерт”. Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
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“Красивый и вкусный торт без выпечки – это лучшее угощение на все случаи жизни. Особенно когда речь идет о десерте, в котором идеально сочетаются шоколад и бананы. Добавляем кокосовую стружку и получаем восхитительный десерт, перед которым невозможно устоять”, – уверяют авторы рецепта.
Ингредиенты:
молоко – 1,2 литра;
сливочное масло – 25 г;
яичные желтки – 9 шт.;
сахар – 180 г;
какао – 60 г;
крахмал – 15 г;
горький шоколад – 150 г;
желатин – 40 г;
бананы – 5 или 6 шт.;
толстая соломка;
шоколадная паста (например, Nutella);
шоколадное печенье;
кокосовая стружка.
Приготовление:
1. Банан разрежьте на четыре–пять частей, соломкой для коктейлей выдавите из каждой части банана сердцевину. Эти кусочки без сердцевины нужно положить вертикально в форму диаметром около 22 см, дно которой устлано пищевой пленкой.
2. С помощью кондитерского мешка наполняем сердцевину бананов шоколадной пастой и переходим к приготовлению шоколадного пудинга для заливки формы.
3. Ставим на медленный огонь молоко, не доводя его до кипения и постоянно помешивая, добавляем шоколад, какао, сахар, масло и желтки. Не забываем постоянно помешивать до однородной массы.
4. Выливаем молочно-шоколадную однородную массу в форму с бананами так, чтобы бананы оказались полностью покрыты. Сверху выкладываем печенье как на видео и отправляем все в холодильник до полного застывания.
5. Аккуратно снимаем форму, сверху кладем тарелку и переворачиваем на нее торт так, чтобы основа из печенья оказалась внизу. Украшаем торт кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
ВИДЕОВидео: Вкусное дело / YouTube
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