“Восхитительный десерт”. Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт

“Красивый и вкусный торт без выпечки – это лучшее угощение на все случаи жизни. Особенно когда речь идет о десерте, в котором идеально сочетаются шоколад и бананы. Добавляем кокосовую стружку и получаем восхитительный десерт, перед которым невозможно устоять”, – уверяют авторы рецепта.

Ингредиенты:

молоко – 1,2 литра;

сливочное масло – 25 г;

яичные желтки – 9 шт.;

сахар – 180 г;

какао – 60 г;

крахмал – 15 г;

горький шоколад – 150 г;

желатин – 40 г;

бананы – 5 или 6 шт.;

толстая соломка;

шоколадная паста (например, Nutella);

шоколадное печенье;

кокосовая стружка.

Приготовление:

1. Банан разрежьте на четыре–пять частей, соломкой для коктейлей выдавите из каждой части банана сердцевину. Эти кусочки без сердцевины нужно положить вертикально в форму диаметром около 22 см, дно которой устлано пищевой пленкой.

2. С помощью кондитерского мешка наполняем сердцевину бананов шоколадной пастой и переходим к приготовлению шоколадного пудинга для заливки формы.

3. Ставим на медленный огонь молоко, не доводя его до кипения и постоянно помешивая, добавляем шоколад, какао, сахар, масло и желтки. Не забываем постоянно помешивать до однородной массы.

4. Выливаем молочно-шоколадную однородную массу в форму с бананами так, чтобы бананы оказались полностью покрыты. Сверху выкладываем печенье как на видео и отправляем все в холодильник до полного застывания.

5. Аккуратно снимаем форму, сверху кладем тарелку и переворачиваем на нее торт так, чтобы основа из печенья оказалась внизу. Украшаем торт кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

ВИДЕОВидео: Вкусное дело / YouTube

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