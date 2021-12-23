 

Зеленский опубликовал видео, на котором он аплодирует самому себе

23.12.2021, 20:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У наших дипломатов сверхсложная задача: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнером, чье мнение и интерес мир не формально учитывает, а реально считается с ними. Конференция послов в Гуте, которая должна стать ежегодной, – один из важных шагов к выполнению этой задачи”, – обратился Зеленский к дипломатам.

При этом глава государства одновременно выступал перед присутствующими и слушал собственное выступление, местами аплодируя ему. Рядом находилась его супруга Елена Зеленская.

Контекст:

День работников дипломатической службы – профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипломатических миссий, посольств и консульств страны. Отмечается ежегодно 22 декабря, начиная с 2005 года. 

20 декабря 2021 года в резиденции президента Украины “Синегора” (в селе Гута Ивано-Франковской области) прошли переговоры Зеленского с главами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Главы государств обсудили вопросы в сфере безопасности в рамках “Люблинского треугольника”. 

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”. Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

По итогам третьего заседания министров иностранных дел “Люблинского треугольника” в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой “русскому миру”.

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Кокорин рассказал об обидах на «Спартак»

24.07 / Суд признал необоснованными претензии компании Viasat к SpaceX Starlink

11.03 / Прошлый год стал самым смертоносным в истории США

23.04 / Рубль снижается к доллару и евро

06.02 / Ожидается выход первой версии Android 12

26.08 / В партии Хекматиара опровергли ограничение свободы Карзая и Абдуллы талибами

09.03 / Чеченский спецназ отправился на учения в Арктику

19.03 / Назван регион, в котором iPhone работают некорректно

10.11 / На Украине утилизировали полмиллиона доз просроченных вакцин AstraZeneca

19.08 / Дегтярев решил оформить ипотеку в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика