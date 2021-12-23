Эксперт: РФ не позволит США ставить условия для начала переговоров о безопасности

«Войска НАТО пока на Украине не стоят, но они готовятся туда войти. РФ передала свои предложения по гарантиям безопасности и теперь ход за НАТО», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Путин сообщил о том, что американские войска со своими ракетами приблизились уже к «порогу нашего дома».

«Альянс либо проигнорирует наши предложения, либо сделает встречное предложение и это может стать основой для переговоров», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«При этоv стало ясно, что речь не может идти ни о каких предварительных условиях для переговоров. Недопустимо, чтобы США обставляли сам факт запуска переговоров какими-то оговорками. Это имеет принципиальное значение. В ходе переговоров американцы, разумеется, могут выступить сj своим видением проблем, но не до их начала. Москва готова к переговорам, но она не готова выполнять какие-то предусловия для того, чтобы они начались», – отметил Бордачев.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президента РФ журналистка британского телеканала Sky News задала вопрос, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое государство. Путин ответил, что это страны НАТО должны дать РФ гарантии безопасности, а не наоборот. «И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – дополнил президент.

«Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – поинтересовался российский лидер. Путин признал, что в последнее время появилась положительная реакция Запада по идеям гарантий безопасности. «Американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве», – отметил он. Президент выразил надежду на то, что теперь развитие ситуации пойдет именно по этому – конструктивному – пути.

Накануне пресс-конференции президента в МИДе уточнили, что РФ не потерпит каких-либо предварительных условий от США в работе по формализации предложенных российской стороной гарантий безопасности.