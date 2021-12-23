Псаки подтвердила предстоящие переговоры США и России

США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе, хотя их детали пока окончательно не согласованы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.