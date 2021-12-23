Новости администрации Рыбинска

23.12.2021, 20:37, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

Сегодня горячее водоснабжение части Зачеремушного микрорайона переключили на сети котельной «Магма» в рамках реализации решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась неделю назад в городской администрации. Это позволит выдерживать нужное давление и температурные параметры горячей воды в нескольких десятках многоквартирных домов.

ООО «Рыбинская генерация» для нормализации горячего водоснабжения в многоквартирных домах Зачеремушного микрорайона установила сетевой насос на котельной «Магма» для повышения давления ГВС в сети.

— В результате температура ГВС у потребителей, параметры которой были снижены до 30 градусов, должна быть доведена до нормативных 65 градусов. Также после восстановления ГВС МКД от котельной «Магма» и отключения их от горячего водоснабжения от котельной «Полиграф», должно быть обеспечено нормативное ГВС потребителей в пятиэтажных домах и домах повышенной этажности — девять этажей и выше, ГВС которых осуществлялось от котельной «Полиграф». Это дома по адресам: ул. М. Горького, 1, 3а, ул. Полевая 3, ул. Волочаевская, 9, 11, ул. Пархинская, 1, и другие МКД, где до настоящего времени горячая вода поступала максимум до третьего-пятого этажа. Также установка насосного оборудования на котельной «Магма» позволит нормализовать горячее водоснабжение общественной бани на улице Захарова, — пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

На сегодня аварийных ситуаций на котельных Рыбинска не зарегистрировано. Отключения теплоснабжения или снижение параметров теплоносителя связано с утечками на теплосетях. В плановом порядке до конца года «Рыбинская генерация», которая является единой теплоснабжающей организацией в Рыбинске, должна устранить 37 дефектов на тепловых сетях и сетях ГВС. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации количество рабочих бригад будет увеличено. Уже завтра в Рыбинск прибудут две бригады специалистов ПАО «ТГК-2».

В тоже время, в Рыбинске нанимателям предлагают списать задолженности по пеням по договорам социального найма.

Списать пени наниматели могут при условии подачи заявления в срок до 30 апреля 2022 года. Обязательное условие – отсутствия на день подачи заявления задолженности по оплате за социальный наем. Акция по списанию будет однократной. Предполагается, что в результате сумма дополнительных поступлений в городской бюджет составит 1,16 млн руб.

В настоящее время в Рыбинске заключено 6911 договоров социального найма жилого помещения. На 30 октября 2021 года задолженность свыше трех месяцев составляет около 23,5 млн руб. Это средства, которые должны были поступить в городской бюджет.

– Этой акцией мы хотим побудить граждан погасить существующие долги. Рассчитываем, что граждане воспользуются этой возможностью. Мы готовы оказать консультативную помощь, – пояснила Анна Костина, директор МКУ «Жилкомцентр». – Пени составляют порядка 50% от общей суммы задолженности. Это внушительная сумма.

Специалисты МКУ «Жилкомцентр» постоянно работают с должниками по взысканию задолженности за социальный наем. В суд направлено 545 заявлений о выдаче судебных приказов на сумму более шести миллионов рублей, 2021 уведомление о взыскании задолженности на сумму 21 млн рублей. В службе судебных приставов находится 795 исполнительных листов на сумму четыре миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства по исполнению судебных решений о взыскании задолженности за социальный наем и пени от службы судебных приставов за три года в бюджет города поступило четыре миллиона рублей. В добровольном порядке должниками в результате проведенной претензионной работы погашена задолженность на сумму более 4,5 млн рублей.

Практика по списанию пеней по договорам социального найма применяется во многих субъектах РФ.