Врачи назвали неожиданный симптом рака поджелудочной железы

Врачи из Великобритании назвали неожиданный симптом рака поджелудочной железы. Речь идет о «бабочках в животе».

По словам специалистов, рак поджелудочной железы сопровождается определенными симптомами, но у некоторых людей признаков никаких нет. Определить наличие опухоли удается случайно при обследовании из-за другой причины. Также симптомы могут появляться уже на поздних стадиях развития недуга.

Врачи из Британии сообщили, что одним из них может быть ощущение трепета в области живота. В исследовании приняли участие люди, которые жаловались на «бабочки в животе» и боль под ребрами в течение длительного времени, а позднее почти у всех был диагностирован рак. Предполагается, что данные симптомы могут появляться из-за нарушения работы пищеварительной системы, которые возникают по причине поражения раком поджелудочной железы. Также они могут говорить о поражении печени, когда метастазы поразили и этот орган.

Самыми распространенными симптомами рака поджелудочной железы считаются боль в животе, отдающая в спину, усталость, необъяснимая потеря веса, затруднённое пищеварение, диабет и желтуха. Учитывая это, врачи рекомендуют при появлении вышеуказанных признаков незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование, так как обнаруженный на ранней стадии недуг с большей вероятностью будет поддаваться лечению.

Источник: sevastopol.su