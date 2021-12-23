 

Журналиста возмутило посещение помощницей Собчак пресс-конференции Путина

23.12.2021, 20:32, Разное
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Журналист Стас Натанзон в своем Telegram-канале возмутился тем, что Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию Владимира Путина в компании своей помощницы. По его словам, место Дарьи Насоновой мог бы занять какой-нибудь его коллега.
Стас Натанзон сообщил, что присутствие на большой пресс-конференции российского президента помощницы супруги Константина Богомолова было вовсе не обязательным. Иными словами, она напрасно заняла место журналиста, ведь и без ее присутствия Собчак могла задавать интересующие вопросы. Также он пошутил, что другие журналисты спокойно справляются со своими обязанностями и без стилистов, визажистов, водителей и ассистентов.

Очередная встреча Владимира Путина с журналистами в этом году прошла сегодня в столичном Манеже. Все желающие задавали вопросы главе страны, на которые он отвечал в течение четырех часов, пишет издание «ПолитЭксперт».



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