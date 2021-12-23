 

Путин вспомнил анекдот, отвечая на вопрос о Мишустине

23.12.2021, 20:32, Разное
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В ходе традиционной большой пресс-конференции Владимир Путин назвал причину, по которой не приглашает Михаила Мишустина на отдых в Сибирь. В этот момент российский президент вспомнил еврейский анекдот.
Журналист поинтересовался, почему Путин решил отдохнуть в компании Сергея Шойгу, но не взял с собой председателя Правительства Российской Федерации. Президент сразу же вспомнил старый и смешной анекдот, перефразировав из него одну реплику: «Если мы еще и Мишустина возьмем с собой, то кто же останется-то в лавке?» Затем Путин признался, что отдых в Сибири уже давно стал для него важной частью жизни.

Пресс-конференция российского президента состоялась в этом году 23 декабря. Заявили о своем желании участвовать в данном мероприятии 507 журналистов, а отвечал Путин на вопросы представителей прессы в течение почти четырех часов, пишет «ПолитЭксперт».



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