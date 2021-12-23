 

Чубайс номинирован на Нобелевскую премию по экономике за программу облигационных заимствований «Роснано»

23.12.2021, 20:31, Разное
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Экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс вошёл в шорт-лист претендентов на получение Нобелевской премии по экономике. Нобелевский комитет высоко оценил организованный им выпуск облигаций «Роснано», благодаря чему в инновационную компанию были привлечены значительные средства инвесторов.

В общей сложности было выпущено более 600 млн облигаций номиналом 1000 рублей. Это позволило в 10 раз увеличить количество нанотехнологических прорывов, совершаемых исследователями «Роснано», а также вывело в списки Forbes сразу 11 топ-менеджеров компании. Благодаря облигационным выпускам госкорпорация стала единственным в России предприятием, которое не прекращало ежемесячную выплату бонусов менеджменту компании даже во время пандемии коронавируса. В настоящее время опыт «Роснано» изучают передовые экономики мира, в том числе госкорпорации Зимбабве, ЮАР, Венесуэлы и Бангладеш.

«Главный показатель успеха компании – зарплаты руководства. Если компании нечем платить даже своему менеджменту, значит, дела у неё идут неважно. И по этому параметру «Роснано» уверенно лидирует, обходя даже таких гигантов, как «Газпром» и «Сбербанк». Даже менеджеры среднего звена к 25 годам покупают себе автомобиль марки Porche, квартиру в Майами и вид на жительстве Кипра, Монако или другой европейской страны. Именно за эти выдающиеся успехи мы решили рассмотреть кандидатуру Анатолия Борисовича на получение главной мировой премии по экономике», – заявил председатель Нобелевского комитета Густав Адольф Нобель-Сорос.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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