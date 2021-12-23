Место в cугробе за сто рублей в час

Смольный расширил в центре сеть платных парковок и поднял тариф на 40%. Эвакуаторы опережают уборочную технику.

Петербург, 7-я Советская ул. Пользоваться платными парковками невозможно из-за снежных куч. Фото: Татьяна Лиханова / «Новая газета»

«Уважаемые дармоеды! — держат фасон, обращаясь к чиновникам, граждане культурной столицы. — Вы специально ухудшаете жизнь людей?»

«В Песках с начала снегопада вообще ничего не чистится, машины стоят в сугробном плену».

«Верх цинизма впустую гонять свои патрули опричников для выписывания штрафов, возьмите лопаты и выдайте им!»

Горите в аду

Страницы смольнинского транспортного цеха в соцсетях заполнены гневными сообщениями с мест: зону платной парковки на Новгородской улице больше недели невозможно использовать, завалены снегом Парадная улица, Виленский переулок, Тульская… и далее везде.

А там, где водитель оплатил парковку и своими руками ее расчистил, может прилететь сверху. Как случилось, например, на проспекте Чернышевского (целиком включенном в зону платной парковки) — владельцу автомобиля было невдомек, что коммунальщики примутся очищать от наледи крышу и одна из глыб рухнет прямо на его машину, припаркованную у дома.

«Спасибо за неравнодушное отношение к городу», «Благодарим за неравнодушное отношение к развитию улично-дорожной сети нашего города, — любезно отвечает на проклятия петербуржцев комитет по транспорту. — К сожалению, выполнить работы на всей территории одновременно невозможно. Поэтому просим у вас терпения!»

И вежливо посылает жителей в комитет по благоустройству — это они, мол, отвечают за уборку, им и звоните или на горячую линию.

«Платную парковку ввели, а взаимодействовать внутри комитетов так и не научились? — вскидываются не желающие терпеть граждане. — Мы не должны никуда обращаться. Это вы должны делать свою работу вовремя. Такая администрация городу не нужна. Давай, до свиданья!»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«Для оперативного обеспечения безопасности движения во время работ по уборке снег сметается в лотковую зону автомобильной дороги, где формируются кучи и валы для последующего вывоза на снегоприемные пункты. Вывоз осуществляется в течение 9–20 дней. При выпадении снега свыше 15 см сроки могут быть увеличены», — переходят на цитирование нормативов чиновники.

А начитанные петербуржцы цитируют им Маршака: «Что ни делает дурак, все он делает не так».

И пытаются втолковать — сначала надо было решить вопрос перехватывающих парковок, создать новые маршруты общественного транспорта, наладить удобную и быструю систему получения льготных абонементов резидентами Центрального района, обеспечить четкий график уборки мест платной парковки, а потом уже вводить свои чудесные меры.

Норма снега по техзаданию

Но у чиновников, похоже, своя логика. И даже свой особый график смены сезонов: закупку на погрузку, вывоз и утилизацию снега завершили лишь во второй половине декабря. А приступить к исполнению задачи подрядчик должен и вовсе только с 1 января. Услугу оценили почти в 2 млн, заранее подсчитав, сколько свалится снега — 4159 м3 согласно техзаданию. Контракт этот охватывает лишь 58 парковочных адресов, причем по всем районам, на Центральный приходится только пять.

Заказчиком выступает Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга. Кстати, уборку своих офисных помещений (2,5 тыс. кв. м) он оценил в куда большую сумму, стартовая цена этой закупки — 3,7 млн.

В переписке с горожанами комитет по транспорту предлагает им самостоятельно отслеживать непорядок с разметкой или уборкой и направлять эту информацию в смольнинские ведомства.

«Сами поездите по городу и посмотрите!» — парируют сердитые граждане.

Кстати, поездить чиновникам есть на чем. В распоряжении центра управления парковками, к примеру, 16 автомобилей марки Ford Focus и Ford Mondeo, а также 24 Lada Granta (новехонькие, 2021 г. выпуска). На их годовое обслуживание, диагностику, ремонт и мойку, согласно декабрьским контрактам, выделяется из бюджета 7,2 млн.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Заработать не удалось

Теперь посчитаем, во сколько обошлось устройство новых платных парковок, охвативших нынче 99 улиц (до 1 декабря действовали на 28). Нехитрое проектирование обошлось в 30,9 млн, сами работы — 51,9 млн, покупка, монтаж и пусконаладка паркоматов (40 шт.) — 37,5 млн, поставка комплекса фотовидеофиксации — 16,9 млн, двух автоматических касс оплаты — 2,6 млн, годичные банковские услуги (обеспечение оплаты парковочной сессии, прием платежей, зачисление средств в казначейство) — 7,8 млн. Выходит под 150 млн.

Первые зоны платных парковок появились в Петербурге к исходу 2015 года.

Но из-за межведомственной неразберихи более четырех лет невозможно было заставить водителей оплачивать стоянку

— ГИБДД за это не отвечала, а своей базы данных у Смольного не было. Решили вопрос только к 2020-му, когда неплательщиков и начали массово штрафовать.

Изначально заявлялось, что город будет зарабатывать на платных парковках около 150 млн в год. Но теперь (при существенном их увеличении) в центре управления парковками делают более скромные прогнозы — 100 млн. В 2020-м платные автостоянки принесли в казну Петербурга всего 74,4 млн.

Паркоматы, кстати, закупаются у Швеции, коммуникационный модуль в них латвийский, российского только антивандальная пленка. Один агрегат стоит 800 тысяч.

Понаставили тут

Сами парковочные знаки обходятся в 2–5 тысяч, но это не считая стоек, удерживающих их бетонных блоков, земляных работ, восстановления асфальта или плиточного покрытия, а где-то и газонов.

«Новая» поинтересовалась у комитета по охране памятников (КГИОП), согласованы ли с ним такие работы, как комитет оценивает результат и не считает ли, что исторические виды обезображены. А если считает — какие меры собирается предпринять. В ответ комитет сообщил, что, когда к нему поступила соответствующая проектная документация, он рекомендовал «минимизировать воздействие на исторически ценные градоформирующие объекты, входящие в перечень композиционно завершенных пространств».

Фото: Арсений Веснин

В скором времени, кстати, транспортный цех Смольного намерен продолжить свои атаки на ценные объекты: до конца декабря должно завершиться проектирование на оснащение улицы Рубинштейна «стационарными комплексами автоматической фотовидеофиксации». Согласно техзаданию, требуется предусмотреть размещение этого оборудования «преимущественно на фасадах зданий». А здания там сплошь исторические. И как тут не вспомнить, сколько было скандалов из-за установки крохотных, размером с ладонь, табличек «Последнего адреса» в память о репрессированных ленинградцах! Сто кругов бюрократического ада надо пройти, чтобы получить по ним согласование (по факту — не получить).

На перехват

Недоумение вызывает и то, почему платная парковка в центре остается платной в выходные и праздничные дни. Ведь по официальной статистике, центр Петербурга — это всего 3% территории города, тут проживает 8–9% населения северной столицы и на него приходится до 25% рабочих мест и мест учебы, а также учреждений культуры. Это с утра сюда устремляются людские потоки, а вечером они мигрируют в обратном направлении.

Как быть тем, кто живет на окраине, но каждый день едет в центр на службу, — платить по 800 руб. за парковку? Многие и рады были бы оставить свое авто у станций метро, будь у нас достаточно перехватывающих парковок. Но их чудовищно не хватает. В городе, где зарегистрировано 1,7 млн легковых машин, всего 17 таких автостоянок общей вместимостью менее 1,8 тыс. машино-мест.

Чиновники бодро рапортуют о том, что расширение сети платных парковок позволит разгрузить трафик в историческом центре. Но причина пробок не только в количестве машин. А и в качестве дорог, и в том, насколько умно распределяются потоки, как организована работа общественного транспорта.

Вообще надо быть особо одаренными, конечно, чтобы устроить все эти платно-парковочные нововведения в разгар зимы, да еще и пандемии.

И приправить все это повышением тарифов: с 60 до 100 рублей для легковушек и с 120 до 190 для грузовиков. За час в сугробе, который, кроме тебя самого, никто, похоже, разгребать не готов.

Татьяна Лиханова, «Новая в Петербурге»

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