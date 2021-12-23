 

Мнение: Займ!

23.12.2021, 20:26, Разное
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К вам обращаюсь я, друзья мои… Мда. Если без ерничества, вы все мне очень помогли в начале месяца, поддержали блог! Всем вам я очень благодарен. Но увы, дыра оказалась слишком большой. Поэтому сегодня хочу обратиться к, наверно, самой немногочисленной части своих читателей – людям, у который есть деньги. Как говорил в свое время незабываемый Остап Ибрагимович, “если по стране ходят какие-то денежные знаки – должны же быть люди, у которых их МНОГО?!” Если кто-то из них еще и ценит Сапожника – нужен ЗАЙМ. Положение непростое, иначе бы я не прибегал к столь экставагантному способу.

В общем, не очень много, но поболе, чем “десятка до получки”. Понимаю, что сейчас под постом будет вал остроумных комментариев – ну что ж, резвитесь. Не исключаю, впрочем, что таких людей просто нет – положение нынче у всех тяжелое. Развею вопрос про банки: кредитная история у меня образцовая, никаких просрочек – но ипотека, больше не дают. Увы.

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Источник: Размышления вольного социолога



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