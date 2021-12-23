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Бесплатные игровые аппараты – играй онлайн в казино Делюкс

23.12.2021, 20:32, Рекомендуем
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В лицензированном казино Делюкс играть бесплатно и без регистрации онлайн предлагается в лучшие слоты европейских провайдеров. Многие аппараты интернет клуба имеют столь необычную механику и красочное оформление, что развлечение в демо становится не менее увлекательным, чем в платном формате.

Extra Chilli от Big Time Gaming

«Жгучие» игровые автоматы 2018 года с картинками-перцами. Процент возврата повышенный – 96,8%. Симулятор работает по технологии Megaways. Оплачиваемые комбинации складываются 117 649 способами.

Играть в бесплатную версию Extra Chilli интересно, благодаря высокому уровню волатильности. Слот дает крупные, хотя и не очень частые выплаты. Максимальный выигрыш составляет 400 000 монет.

Специальные возможности: покупка бонус-раунда, спецсимволы, сложенные картинки, фриспины, каскадные прокрутки с респинами. Отзывы гостей казино подтверждают, что, протестировав аппарат, многие решают играть на реальные деньги.

Money Train 2 от Relax Gaming

Не все современные азартные игры на сайте казино дают столь же огромные выплаты, как Денежный поезд. За сбор старшей комбинации символов ставка увеличивается в 50 000 раз. Играть на деньги в Money Train 2 выгодно, бесплатно – захватывающе, благодаря красочной графике.

Основные преимущества игрового автомата Money Train 2, выпущенного в 2020 году:

  • опция покупки бонуса;
  • спецсимволы и респины;
  • мультипликаторы в туре фриспинов;
  • возврат средств – 96,4%;
  • высокая волатильность.

Игра доступна на официальном сайте и всех зеркалах Deluxe casino. Скачивать плееры или другое стороннее ПО для ее загрузки в игровом зале не требуется.

The Dog House от Pragmatic Play

Новинка 2019 года с высокой дисперсией и RTP в 96,5%. В платном и бесплатном режимах можно выиграть до 675 000 монет. Данные официально подтверждены разработчиком в независимой технической лаборатории.

Тематика – жизнь домашних питомцев. Оформление – в мультяшном стиле. На поле с 5 барабанами и 3 рядами высвечиваются картинки собак разных пород. Собрав старшую комбинацию из пяти изображений ротвейлера, игрок увеличивает ставку в 3750 раз. Шу-тцу приносят множитель х2500.

Отдельного призового тура нет. Но за три Bonus иконки дается цепочка фриспинов. Количество бесплатных вращений определяется самим автоматом – в случайном порядке до розыгрыша.

Space Wars от NetEnt

Запускать игровой автомат НетЕнт на тематику межгалактических войн интересно за счет детально проработанной 3D анимации. Процент возврата средств – 96,75%, средняя волатильность. Размер ставки на спин составляет от 0,4 до 200 монет.

Персонажи картинок – инопланетяне и монстры. Оплачиваемые комбинации с ними собираются по 40 линиям на поле формата «5 на 4». Максимальный выигрыш – 200 000 кредитов. Линейные множители – до х1000 (за пять магических кристаллов).

Тематического бонусного раунда нет. Его заменили respins – каждая призовая цепочка дает повторный бесплатный спин. Теоретически, серия вращений может быть бесконечно длительной. Повышают шансы на выплаты «дикие» пиктограммы.




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