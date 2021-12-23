 

Пограничники Литвы обвинили волонтеров в укрывательстве мигрантов

23.12.2021, 20:20, Новости дня
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Волонтеры литовской организации Sienos Grupe, которых погранслужба обвинила в укрывательстве четырех мигрантов, заявили, что оказали мигрантам необходимую гуманитарную помощь и тем самым спасли Литву от позора.

Литовская государственная служба охраны границы (ГСОГ) сообщила о задержании четырех нелегальных мигрантов без документов, сообщив также, что об их нахождении на территории Литвы знали волонтеры.

«Эти люди не только, как подозревается, скрывали нелегально находившихся в Литве мигрантов и оставляли их ночевать на морозе в течение нескольких дней, но и, предполагается, сознательно не сообщили о мигрантах в правоохранительные органы», – написала ГСОГ в своем аккаунте в Facebook, передает РИА «Новости».

В самой волонтерской организацией не согласны с обвинениями, подчеркнув, что мигрантам была оказана необходимая гуманитарная помощь.

«Наше сотрудничество с ГСОГ до этого всегда оканчивалось выдворением людей, в том числе и их семей с детьми в Белоруссию… Когда они связались с нами, они получили первичную гуманитарную помощь: когда мы впервые встретили их, один человек был босиком, у них не было палатки, и в прямом смысле слова они не могли идти. Они хотели выбраться из леса любыми способами, и у их родственников появилась мысль обратиться за временными мерами защиты в Европейский суд по правам человека», – сообщается в аккаунте организации в Facebook.

Волонтеры также подчеркнули, что не видят в своих действиях нарушения литовских законов. «Мы ни разу не нарушили законов Литовской республики и правил чрезвычайного положения. Мы верим, что спасли Литву от позора обнаружить в канун Рождества четырех насмерть замерзших людей в лесах якобы христианской страны», – говорится в сообщении.

Ранее Ирак договорился с Литвой о распределении находящихся на границе беженцев по общежитиям Вильнюса, говорится в заявлении иракского министерства миграции и перемещенных лиц.

До этого власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны.

Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией. 



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