Юрист из Петербурга не планирует отзывать иск к Деду Морозу

Подавший иск к Деду Морозу о невыданных за 23 года подарках и моральном ущербе в 10 млн рублей юрист из Петербурга Игорь Мирзоев не планирует его отзывать.

«Пока отзывать не планирую. Рассчитываю на победу», – цитирует Мирзоева РИА «Новости».

Интерес к иску он объяснил тем, что, скорее всего, такой случай происходит впервые в истории. Также вероятно мало кто до этого еще судился с Дедом Морозом.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал об этой истории главе государства. Президент заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката Деда Мороза, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».

Юрист выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде.

В иске Мирзоев требует подарить «обещанные подарки в количестве 23 штук» и исполнить «заветные мечты», а также взыскать с Деда Мороза 10 млн рублей за моральный ущерб.