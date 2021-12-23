“Бац – и сюрприз”, “Без Тины шоу не будет”. Обвинившая “Голос країни” в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект

“Тина Кароль вернулась на шоу”, – написал он.

Скриншот: zavaduk / Instagram

В новой публикации на своей странице Завадюк уточнил, что Тина Кароль пришла поддержать одну из участниц. Комментируя свои отношения с артисткой, он признал, что между ними могут быть молнии, но всегда есть звезды.

“Мы же говорили, что без Тины шоу не будет”, – отреагировали поклонники артистки.

“Мы только узнали, почему Тины не было на “Танцах со звездами” и не будет на “Голосе”, а тут бац – и сюрприз”, – написали фолловеры.

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Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)

Контекст:

Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу начиная с 2013 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу. Артистка приняла решение покинуть проект после поражения своей подопечной Юлии Тимочко, которая заняла второе место. Победителем шоу стал Сергей Лазановский из команды украинской певицы Нади Дорофеевой.

22 декабря Тина Кароль в интервью изданию “КП в Украине” заявила, что ушла из проекта из-за интриг и хайпа. “А я в интригах и хайпе не готова участвовать, я все-таки могу дать чуточку больше профессионализма и качество, поэтому прямо сказала: “Вам надо обращаться к другим героям”, – заявила она.

Тренерами нового сезона стали певцы Святослав Вакарчук и Потап, а также певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева. Съемки проекта стартовали 20 декабря, дата премьеры пока что не называется.

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