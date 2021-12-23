 

Белорусские силовики объявили “Радыё Свабода” “экстремистским формированием”

23.12.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сайте МВД интернет-ресурсы “Радыё Свабода” включены в перечень “причастных к экстремистской деятельности”.

В начале декабря “экстремистскими материалами” в Беларуси признали аккаунты в соцсетях “Радыё Свабода – Беларусь”. Президент Radio Free Europe / Radio Liberty Джейми Флай заявлял, что “Радыё Свабода” “категорически отвергает этот нелепый ярлык”.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.

Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / В Совфеде оценили помилование Трампом военных преступников из Blackwater

16.11 / ЕР и Минпросвещения обсудили программу капремонта школ

03.10 / В Германии не захотели видеть «ледниковый период» в отношениях с Россией

26.06 / Британский министр подал в отставку после публикации его фото с помощницей

24.03 / В Украине через два дня после вакцинации умерла военная. Минздрав озвучил предварительную причину

17.05 / Медведчук не обжаловал в суде решение по книге о Стусе

27.01 / Аэрофлот продлил закрытие части международных рейсов из-за пандемии

25.11 / Бессмысленные войны, массовая иммиграция, власть корпораций — Fox News дал прогноз правлению Байдена

03.08 / Украина впервые в истории завершила Олимпиаду без медалей в спортивной гимнастике

23.07 / Китай отправил миссию на Марс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика