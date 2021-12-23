 

Володин: Парламентариям России и Белоруссии важно работать на конечный результат

23.12.2021, 19:50, Разное
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Парламентарии обсудили изменение структуры Парламентского собрания. Образуется 12 комиссий: по труду и социальной политике, по аграрным вопросам, бюджету и налогам, информационной политике, безопасности и обороне, международным делам, энергетике и транспорту, молодежной политике и другие.

Володин призвал парламентариев двух стран обеспечить законодательную реализацию повестки, поддержанной президентами. Для этого важна самоорганизация, подчеркнул спикер.

“И то решение, которое сегодня принято по структуре, — это начало большой работы”, – сказал он.

В следующем году парламентариям нужно работать на конечный результат и оправдать доверие граждан, добавил Володин.

Ранее спикер сообщил, что для реализации 28 программ Союзного государства нужно принять около 400 законодательных актов. Предстоит еще многое сделать, прежде всего в экономике и социальной сфере, говорил Володин.



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