 

Ученые назвали повышающее риск болезни Альцгеймера в 11 раз заболевание

23.12.2021, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Южной Кореи после проведенного исследования назвали заболевание, которое в 11 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера. Речь идет о метаболическом синдроме.
По словам руководителя научной группы Дэ Хен Чжона, данный синдром имеет тесную связь с указанным недугом, но не с сосудистой деменцией. При его наличии у человека риск развития болезни Альцгеймера увеличивается в 11,48 раз.

Что касается сосудистой деменции, то она связана только с определенными факторами риска, которые влияют на состояние сосудов. В исследовании были проанализированы данные более 84 тысяч человек, возраст которых превышал 60 лет. Все они были разделены на группы в зависимости от типа деменции. Затем использовалась логистическая модель, чтобы проанализировать взаимосвязь между метаболическим синдромом и формами деменции.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Собянин назвал невозможным ослабление ограничений в Москве

07.12 / Эпоха отстоя

23.08 / Мнение: Предложение Зеленского

15.12 / В Японии создали вакцину от старости

31.12 / Самолеты у забора

27.09 / Врач Илья Акинфиев рассказал о шансах заразиться инфекцией через упаковку продуктов

19.08 / «Власти нужны гарантии безопасности»

05.01 / Дай лапу, друг: как лечит душу канистерапия

20.01 / Невролог назвал самые опасные виды головной боли

25.05 / Скандалы: Письма, письма с ртутью на почту ношу…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика