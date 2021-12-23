Ученые назвали повышающее риск болезни Альцгеймера в 11 раз заболевание

Ученые из Южной Кореи после проведенного исследования назвали заболевание, которое в 11 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера. Речь идет о метаболическом синдроме.

По словам руководителя научной группы Дэ Хен Чжона, данный синдром имеет тесную связь с указанным недугом, но не с сосудистой деменцией. При его наличии у человека риск развития болезни Альцгеймера увеличивается в 11,48 раз.

Что касается сосудистой деменции, то она связана только с определенными факторами риска, которые влияют на состояние сосудов. В исследовании были проанализированы данные более 84 тысяч человек, возраст которых превышал 60 лет. Все они были разделены на группы в зависимости от типа деменции. Затем использовалась логистическая модель, чтобы проанализировать взаимосвязь между метаболическим синдромом и формами деменции.

Источник: www.medikforum.ru