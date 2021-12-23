Жена футболиста Тарасова отписалась от него в Instagram

Анастасия Костенко, супруга бывшего футболиста столичного «Локомотива» и сборной РФ Дмитрия Тарасова, отписалась от него в социальной сети Instagram.

Допускаемой причиной стала его недавняя съёмка в клипе на песню «Эйфория» Марго Овсянниковой. Также мотивом мог стать факт, что футболист и артистка были замечены вместе на премии Fashion TV. Известно, что на данном событии Дмитрий встретился и с Ольгой Бузовой, своей бывшей женой.

Почитатели пары неоднократно замечали, что пока молодая мама занимается домом и посвящает всё своё время младшему сыну, футболист засматривается на успешных и целеустремлённых женщин, а также занимается поисками себя в различных сферах деятельности.

Костенко отреагировала на слова читательницы о том, что пока она приостановилась в личностном росте, Тарасов ищет интерес в творчестве с другими представительницами прекрасного пола. «Не знала, что тусить в шоу-бизнесе – это развитие», – прокомментировала звезда.

Источник: sportkp.ru