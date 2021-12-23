«Убивают тех, кто на виду»

В Армавире за полгода истребили почти 500 бездомных собак.



Отлов бродячих собак. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Законодательство РФ в вопросе регулирования численности таких животных допускает лишь их отлов и стерилизацию. Но бродяжек убивают тысячами по всей стране, говорят зоозащитники, причем за счет бюджета и при полном одобрении надзорных органов.

Недобитых собак в Армавире видят часто, соцсети переполнены чудовищными сюжетами: обездвиженные, беспомощные, несчастные собаки гибнут, иногда на глазах прохожих.

— Собак убивают прямо на улице. Часто — домашних собак, потеряшек. Мы их с дротиками находим, они гибнут в муках.

Это продолжается не первый год. Я знаю, где-то в Тихорецке есть крематорий для них, так иногда в огонь бросают живых собак — просто обездвиженных, — говорит Анна. Имя вымышленное, она боится потерять работу в государственном учреждении.

Собак в Армавире находят мертвыми на улице. У многих — дротики в теле. Кадр с видео из соцсетей

В середине декабря соратники Анны получили от прокуратуры ответ на свои многочисленные жалобы. Жаловались зоозащитники на истребление собак вместо положенного отлова и стерилизации. А когда прочитали ответ — обомлели: оказалось, что меньше чем за полгода подрядчик, который взялся «регулировать количество безнадзорных животных», на совершенно законных основаниях истребил в Армавире 496 псов. Их просто приравняли к синантропным особям — лисам, шакалам и пр. Зоозащитники объявили в интернете 14 декабря днем памяти по погибшим животных.

«Представь себе 496 собак, которые смотрят на тебя добродушными глазами и просят погладить. Они убивают тех, кто на виду. Контактных и добрых, которые по вине человека оказались на улице, затем за твой счет умерли в муках от яда. Таких убивать проще. Они более открытые человеку, верят ему и подходят сами».

«ИП Колосова Е.А.» — подрядчик, который 12 лет занимается истреблением бродячих собак по всему Краснодарскому краю.

Масштабы деятельности в городе с населением в 190 тысяч действительно поражают:

в рамках заключенного муниципального договора от 01.03.2021 умерщвлено 315 собак,

по договору от 27 июля 2021 года — 181.

В прошлом году Колосовы также преуспели:

с 3 февраля по 27 апреля истребили 166 собак, о чем было подписано 4 акта о выполненных работах.

В среднем, если оценить темпы кампании, в Армавире ежедневно от рук отловщиков гибнет не менее двух собак.

И ни одной не отлавливается в рамках цивилизованной борьбы с безнадзорными животными — в Армавире просто нет соответствующей инфраструктуры.

С 2020 года, согласно ФЗ-498, в РФ возможны лишь два метода борьбы с бродячими собаками: отлов и пожизненное содержание в приютах за счет бюджета; и второй, с большим трудом пролоббированный зоозащитниками, принцип ОСВВ — «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск».

Ошейники в пункте временного содержания бродячих собак. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Стратегия программы предполагает, что через 10‒15 лет бродячие собаки, лишенные возможности размножаться, исчезнут с городских улиц как явление. Финансируется эта статья расходов из муниципальных бюджетов. Большинство российских регионов, не имея возможности обеспечить собакам пожизненный пенсион, формально используют метод ОСВВ. На деле пойманные собаки уничтожаются.

— Любому заказчику, в данном случае мы говорим о департаментах или муниципалитетах, не интересно, чтобы собаки возвращались обратно. Но проблема в том, что стерилизованная собака не теряет агрессивности. Они могут отвечать агрессией на агрессию человека, защищать свою территорию, сбиваться в стаи вокруг течной суки и пр.

Жалобы населения продолжаются, причем жалуются даже на «биркованных» собак, — рассказывает зоозащитник из Новочеркасска (Ростовская область) Илья Нурутдинов. — Поэтому заказчик зачастую склонен закрывать глаза на любые нарушения ради того, чтобы эти собаки не возвращались обратно.

(продолжает) Отлавливать и убивать «биркованных» собак можно, только если они проявляют немотивированную агрессию. Но так уж устроена система, что любой ветврач может выдать подрядчику справку, что собака была агрессивна при жизни. И любая проверка прокуратуры покажет, что все — законно.

Нурутдинов и другие зоозащитники говорят, что ситуация более-менее одинакова по всей стране.

— Я очень редко сталкивался с добросовестными подрядчиками, в 90% случаев проблема решается именно так, — говорит знакомый ветврач.

Небогатые муниципалитеты стоят на позициях догхантеров: мертвая бродячая собака один раз обходится бюджету в 2200 руб., живая может годами «жрать» бюджет.

«Денежные средства, потраченные на отлов, содержание, стерилизацию и др. мероприятия за шесть месяцев одной головы, при предварительном подсчете получались в размере 47‒50 тыс. руб. на голову», — говорится в материале Славяновского городского суда Краснодарского края, где четыре года назад рассматривалась незаконность и жестокость методов, которыми «ИП Колосова Е.А.» занималось исполнением муниципального контракта.

Для уничтожения собак подрядчик использовал препарат «Андилин-Супер», который

«вызывает у животных мучительную смерть от удушья, без потери сознания и является негуманным» (цитата по материалам суда).

Методы работы возмутили Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру, и она подала в суд и на Славяновское городское поселение, и на «ИП Колосова Е.А.». Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц, травмированных картинами варварской охоты на бездомных собак, которую развернули Колосовы в городе.

Администрация Славяновска попросила суд «войти в положение».

— Прокуратура предлагает тратить бюджетные средства Славяновского городского поселения в размере 10 750 000 руб. в год на содержание и лечение 215 голов безнадзорных животных, и это не считая стоимости постройки объекта размещения безнадзорных животных. В итоге эти же собаки через 6 месяцев должны быть выпущены обратно в места обитания, а потом через год отловлены опять для повторного лечения и профилактики. В среднем продолжительность жизни бродячей собаки 4‒6 лет, и в течение этого срока ее нужно прививать каждый год. Таким образом, затраты на 1 голову могут составить до 200 000 руб., — заявили чиновники в суде, назвав позицию прокуратуры абсурдной.

Соломонова решения суд не нашел. Колосовым было запрещено использовать «Андилин» и заниматься отловом собак полгода, администрации Славяновска — заключать договоры на истребление собак без предоставления животным альтернативы в виде построенного муниципального приюта.

Бездомная собака на улице Мурманска. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Армавире тоже приюта нет. Прокуратура регулярно выносит горадминистрации предупреждения на этот счет, администрация их не оспаривает и продолжает заключать договоры на «регулирование численности», которые оборачиваются истреблением. Круг не размыкается.

Да и граждане, говорят зоозащитники, в массе своей поддерживают отстрелы.

— Это притом что бродячие животные — следствие безответственного поведения людей: заводят животное, не стерилизуют, — едва не плачет Анна. — Вы бы знали, где мы их находим. Одного принесли, щенка крупной собаки — заколот вилами. Возле третьей школы Армавира и вовсе маньяк какой-то завелся — мы находим зверски замученных собак, одного пса даже палкой изнасиловали.

За жестокое обращение с животными есть уголовная статья. Но вот ощенилась у кого-то сука, они приплод в коробочку сложили и в мусорный контейнер выбросили — они не считают это жестоким обращением.

Выходом из ситуации мог бы стать приход на рынок добросовестных подрядчиков, имеющих авторитет в зоозащитном мире — к слову, весьма безжалостном к людям, которые не сочувствуют животным. Но это из области фантастики, как и создание общественных советов, которые бы контролировали работу отловщиков. Когда людей насилуют швабрами — кому есть дело, кто и как убивает бродячих собак?

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А еще — коррупция: подряды на «отлов» собак зачастую получают одни и те же компании. В Новочеркасске, рассказывают зоозащитники, такой подряд как-то оказался в разделе «очистка городского пляжа». Найти его мог только тот, кто знал, где искать. Ветеринарам, которые готовы добросовестно выполнять заказ и даже помогать муниципалитетам со строительством и содержанием приютов; проводить льготную стерилизацию и вакцинацию — в эту систему вход закрыт.

Пока гигантской машине убийства бездомных собак противостоят редкие неравнодушные люди. Например, в Ростове-на-Дону предприниматель Сергей Меньшиков вместе с другими меценатами и зоозащитниками построил и содержит центр стерилизации и вакцинации безнадзорных животных «Собачий патруль». Обработанных животных из него все равно выпускают на свободу, но само наличие такого центра, наряду с работающим аналогичным муниципальным заведением, снимает с городских чиновников необходимость переходить на «смертельные подряды». Надолго ли? Трудно сказать.

Приход в эту сферу неравнодушных профессионалов — единственное, что может спасти бездомных российских собак от массового уничтожения. Такие люди уже сейчас по всей стране помогают волонтерам. Помогали бы больше, если бы могли работать с подрядами.

— Стерилизация одной собаки, в зависимости от веса, у нас стоит от трех до шести тысяч рублей, — рассказывает владелец ветклиники «Феникс» (Новочеркасск) Александр Сережников. — Помогаем волонтерам, как можем, стерилизуем — берем деньги только за препараты, не за работу; надеваем бирки, отпускаем. В этой сфере (регулировании численности безнадзорных животных) необходимо задействовать как можно больше профессионалов — кинологов, ветеринаров. Только они могут определять, агрессивно ли животное, надо его уничтожать или нет.

У представителя «ИП Колосова Е.А.» другая позиция.

Во-первых, он настаивает, что использует только гуманные способы истребления собак; животные не страдают и уничтожаются только агрессивные особи.

А во-вторых, саму систему ОСВВ Колосовы считают негуманной.

ИЗ ОТВЕТА ПОДРЯДЧИКА — «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»

Что думают те, кто занимается отловом и истреблением собак. Письмо в «Новую газету»

«Бродячие собаки — очень серьезная опасность для людей, ведь с ними сталкиваешься каждый день, просто выйдя на улицу. Кроме того, увеличение численности бродячих псов четко встраивается в общую политику атомизации общества, разжигания вражды между людьми, между соседями и в соцсетях. Именно поэтому насаждается преступная и античеловечная политика ОСВВ.

На сегодняшний день бродячих псов пытаются, по сути, наделить правами выше, чем у людей!

Основной причиной того, что к нам обращаются заказчики, являются жалобы жителей на агрессивное поведение собак на улицах. Агрессия проявляется нападениями, покусами, облаиванием, запугиванием, особенно детей, пенсионеров, да и здоровому мужчине тоже страшно бывает.

То есть причина не в наличии или отсутствии у собак неких половых органов, а в самом наличии собак.

Ни один представитель ни одного муниципалитета в трезвом уме не попросил нас вернуть отловленных собак обратно. Ни один — ни разу! Поймите, город не является средой обитания бродячих собак и самый яркий пример — Москва.

Вы в Москве не знаете, что это за явление вообще. В Москве нет никакого ОСВВ, в Москве — безвозвратный отлов. Историю про московскую ОСВВ (1994‒2002) вы можете почитать в интернетах, и закончилась она трагически.

Поэтому москвичи в принципе не понимают, что творится на местах.

Еще один немаловажный аспект, почему не работает ОСВВ, — деньги. Стоимость услуги на одну голову колеблется по регионам до 30 тыс. (Сургут) 23 тыс. (МО) рублей за голову. Наши услуги на порядок дешевле и куда эффективнее, там, где мы работаем, нападений нет, либо они очень редки. Кроме этого, нужны некие места содержания собак, инфраструктура, техника, масса персонала. Это все очень затратно и местным бюджетам это нереально построить, и они это делать не будут».

Максим Колосов, представитель подрядчика

Весной этого года депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который бы узаконил эвтаназию бездомных животных и избавил тысячи чиновников от необходимости балансировать между человечностью, заботой о гражданах и законом. Проект пролежал в Думе сутки и был отозван из-за резкой реакции общественности.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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