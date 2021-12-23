 

Мнение: “Волонтер”

23.12.2021, 19:40, Разное
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Запустился новый проект "Волонтер" https://volunteer.su/, который представляет из себя большую базу граждан Украины и других государств, причастных к проведению карательной операции на Донбассе и совершению там различных военных преступлений, а также лиц способствовавших осуществлению преступной политики в отношении жителей Донбасса.

Иностранные граждане принимавшие участие в карательной операции и способствовавшие ей, вынесены в отдельный раздел.
Также на сайте судя по всему планируют выкладывать различные оригинальные украинские документы ВСУ, СБУ, МВД и НГУ.

По значительной части представленных на сайте лиц имеются личные данные, фотографии и документы.
Проект нужный, но серьезно запоздавший. Лет так на 7.Тем не менее, сделано неплохо – схема работы понятная, грузится быстро, категоризация также логичная. Авторам удачи с развитием проекта и его пополнением украинскими военными преступниками и террористами.

Если у вас есть уточняющая информация по лицам представленным на сайте или же информация о лицах, там не представленных, вы можете сообщить ее вот сюда https://volunteer.su/contact

Источник: Colonel Cassad



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