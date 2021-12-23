Мнение: Сравнение доходов России и Латвии, причины инфляции в США и парадокс борьбы с Россией

1. Не вполне понятно, где доходы выше, в Латвии или в России. Зависит от того, как считать. Формально зарплаты в Латвии выше, причём чуть ли не втрое. Однако если учесть высокие налоги, а также другие источники доходов, помимо зарплат, оказывается, что доходы в Латвии выше только в полтора раза. Если же подсчитать не в деньгах, а в реальных товарах и услугах, окажется, что россияне-то, пожалуй, в некоторых отношениях живут заметно богаче латышей. Вот анализ ситуации от коллеги genby:

https://genby.livejournal.com/962200.html

Ихние 630 евро против российских 480 уже не выглядят чем то запредельным. Особенно при сравнении двух столиц, 1050 в Москве и бедных рижан с 750 евро. Но настоящим шоком выглядит сравнение покупательной способности в бигмаках.

В Риге Биг Мак стоит 3,05 евро: https://wolt.com/en/lva/riga/restaurant/mcdonalds-vecriga

В России 135 рублей или 1,67 евро.

В принципе, с небольшими изменениями ту же операцию по покупательной способности можно провести с Эстонией и Литвой.

В Таллине Биг Мак стоит 3,40 евро: https://wolt.com/en/est/tallinn/restaurant/mcdonalds-ulemiste

В Вильнюсе 2,90 евро: https://wolt.com/en/ltu/vilnius/restaurant/mcdonalds-gedimino-pr

Там ситуация будет получше, чем в Латвии. Но изменения минимальны. Везде в Прибалтике живут хуже, чем в России.

Да, на карту AMD Radeon RX 6900 XT латыш будет откладывать весь свой доход – 3 месяца, москвич — 2 месяца, а россиянин – целых 4. Вот только покупка видеокарты совершается раз в жизни. А за электричество по 30 евроцентов надо платить каждый месяц, вместо 5 рублей в России.

2. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/2103

В США, как известно, сейчас одновременно две проблемы: разрыв цепочек и товарный дефицит и инфляция с одной стороны — и нехватка работников с другой. В чём загвоздка — все знают: напечатали денег, раздали всем даром. «Благодаря помогательным чекам число желающих работать упало, а потребление (то есть тупо скупка всякого в интернетах) выросло на 14% по сравнению с доковидными временами».

Но эта причина дискомфортна. Моральное равновесие аудитории требует других виновных. Поэтому консенсус СМИ твердит, что причина — в недостаточно справедливом распределении благ и возможностей.

По сути это — совершенно та же логика, что и с «защитой украинского транзита/европейского рынка»: стремление к халяве в современном мире сакрально и священно, обвинять людей в том, что они хлебают последствия собственных действий, причиняет им Боль, а следовательно, Недопустимо. <…>

…Самое смешное, что те, кто зарабатывает (огромные деньги) на борьбе за всемирную справедливость — раз в 10-20 лет меняют виновников и угрожающую планете беду, с которой надо бороться, но продолжают впаривать лишённой памяти лотофажеской аудитории одни и те же средства спасения. Это очень смешно и полезно наблюдать в динамике.

3. Интересный вопрос от основателя канала «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/ia-v-logicheskom-tupike-pochemu-evropa-boretsia-s-globalnym-potepleniem-i-61bf62192170a965db9bd513

Я в логическом тупике. Почему Европа борется с глобальным потеплением и одновременно с зависимостью от российского газа? Это же две противоречащие друг другу цели.

По идее глобальное потепление это хорошо. Оно в целом хорошо, по крайней мере для относительно северных стран, но оно точно хорошо тем, что снижает необходимость использовать топливо для обогрева (что, кстати, в свою очередь снижает выбросы парниковых газов). То есть оно позволяет снизить закупки газа в России. А если оно снижает закупки газа у России, то зачем с ним бороться? Наоборот, надо поддерживать глобальное потепление.

Может вы мне логику объясните?