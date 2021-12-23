В Британии оценили слова Путина о готовности к переговорам с Западом

Лондон приветствует заявление РФ о готовности вступить в переговоры с Западом в январе, сообщила главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Единственный выход из сложившейся ситуации для РФ – это диалог, и я приветствую тот факт, что РФ дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», – приводит РИА «Новости» слова Трасс.

Трасс вновь отметила, что наращивание военной мощи РФ на границе с Украиной неприемлемо, а «любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и было бы встречено решительными мерами, включая согласованные санкции с нашими союзниками, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России».

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ готова на площадке ОБСЕ обсуждать с западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.

До этого МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).