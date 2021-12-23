 

После убийства священника в Башкирии возбудили дело

23.12.2021, 19:36, Новости дня
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Тело священнослужителя Петропавловского кафедрального собора Артура Нифолина обнаружили в Нефтекамске, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, информирует региональное СУ СКР.

«Следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство», подозреваемый в совершении преступления задержан», – приводит РИА «Новости» комментарий ведомства.

В башкирском следкоме сообщили, что убитому было 47 лет, его тело было найдено в собственной квартире.

В сообщении говорится, что следователями совместно с криминалистами, сотрудниками полиции проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, допрошены знакомые мужчины, проведен подворовой обход в районе его проживания, проанализированы данные телефонных соединений погибшего, видеозаписи с камер видеонаблюдения. Отмечается, что благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия установлены следы рук, не принадлежащие потерпевшему.

«В результате вскоре личность подозреваемого была установлена и он был задержан. Им оказался 26-летний житель Бирска», – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. В последующем подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома несколько ударов ножом в грудь и живот, после чего скрылся.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Ранее тело 42-летнего настоятеля с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 7 июля 2016 года в одной из келий монастыря. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления может быть причастен один из послушников – 27-летний мужчина, который 7 июля покинул территорию монастыря. Оперативным подразделениям даны поручения об установлении его местонахождения и доставлении к следователю.

В 2019 году МВД и СК установили личность подозреваемого Александра Авдеева. Для этого следователям пришлось провести 430 судебных экспертиз.



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