Мнение: Человек, похожий

На пресс-конференцию человека, похожего на президента Путина, изначально отбирался строго проверенный контингент, а потому вопросы, которые действительно являются серьезными и важными, были на ней исключены. Заранее. Почему, кстати, "человека, похожего"? Ну, хотя бы потому, что кроме пояснительных титров на экране с указанием должности и фамилии, понять, что где-то там вдали сидит именно президент, было сложно. Кроме того, президентское присутствие не было отмечено ни флагом страны, ни президентским штантартом. Национальный орнамент в оформлении присутствовал, но исключительно как антураж. В общем, метрах в пятидесяти от журналистов сидел какой-то необозначенный человек и что-то говорил в микрофон.

Ключевой вопрос, который переходит на 22 год – это, конечно, оцифровка населения. И связанное с ним лишение всех гражданских прав и свобод. Все остальные вопросы были, в общем-то, давно заданы, повторяются из года в год и в целом не решаются никак. А потому в силу их дежурности особого значения не имеют.

Тем не менее про Деда Мороза вопрос прозвучал, про цифровое гетто – нет. Либо подобрали настолько сервильный контингент, либо заранее предупредили, что есть вопросы, которые озвучить решительно невозможно. Никак. Про Деда Мороза – пожалуйста.

При такой постановке вопроса формат "Спрашивали – отвечаем" теряет даже ритуальный смысл. Строго говоря, у Путина осталось только два варианта обратной связи со страной: пресс-конференция и прямая линия. Все остальные – это экран телевизора и лица сановников. Оба оставшихся варианта при этом выхолощены до полной бесполезности. Что тоже не слишком удивительно – человек, вцепившийся во власть и сидящий при ней третий десяток лет, занят только одним – продлением срока своего пребывания. Интересы страны и людей в такую постановку вопроса просто не помещаются.

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