 

Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото

23.12.2021, 19:22, Новости дня
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Артистка позирует на фото, сложив руки чуть ниже очень тонкой талии.

Скриншот: anilorak / Instagram

Снимки певицы в этом же наряде ранее были опубликованы на странице российского светского журналиста Фелика Грозданова. На них Ани Лорак выглядит уже вот так.

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Публикация от Felix Grozdanov (@felixgrozdanov)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак строит карьеру в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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