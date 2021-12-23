 

“Из-за неразделенной любви”. В Бердянске подросток в сговоре с хакером из РФ “минировал” учебные заведения – полиция

23.12.2021, 19:22, Новости дня
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По данным следствия, “минером” оказался местный девятиклассник.

“15-летний подросток, из-за безответной любви, пытался отомстить своему сопернику. С этой целью он воспользовался услугами своего виртуального друга, хакера из РФ. Именно он посылал письма с угрозами в администрацию заведений от имени соперника. “Минер” потребовал заплатить ему 100 тысяч гривен в обмен на несовершение взрывов”, – говорится в сообщении.

В учебных заведениях правоохранители взрывчатку не обнаружили.

Открыто уголовное производство по 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы.

“В настоящее время решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности. Проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других подобных преступлений на территории региона”, – сообщили в полиции.

ВИДЕОВидео: Поліція Запоріжжя / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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