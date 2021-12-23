 

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали лицо дочери

23.12.2021, 19:06, Разное
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В июне уходящего года в королевской семье стало больше на одну прекрасную девочку. Меган Маркл подарила принцу Гарри очаровательную дочь. Крошке дали имя Лилибет Диана и спрятали ее подальше от любопытных папарацци.

Именитые родители хорошо позаботились о том, чтобы никто из посторонних не увидел лицо ребенка раньше времени. Фанаты королевской семьи могли только догадываться, как выглядит дитя. Наконец, герцог и герцогиня Сассекские представили публике свою крошку на снимке.

Меган Маркл и Принц Гарри приняли участие в фотосессии вместе с сыном Арчи и Лилибет Дианой. Счастливое семейство снял на камеру британский фотограф Алекси Любомирски. Мужчина опубликовал в “Инстаграм” заветный кадр, где видно лицо правнучки королевы.

“Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из радостных событий, и для меня это большая честь, что меня пригласили запечатлеть”, — признался фотограф.

Перед камерой Меган Маркл и Принц Гарри позировали, сидя на деревянных лестничных ступеньках. Счастливый отец обнимал маленького сына, а довольная мать приподняла полугодовалую дочь. Семейство обошлось без изысканных нарядов, которые свойственны знатным персонам. Малышей одели в белое, а родители выбрали для себя обычные джинсы и неприметный верх.



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