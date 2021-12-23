 

Лукашенко: «В случае войны НАТО придется уничтожить всех белорусов, прежде чем добраться до меня»

23.12.2021, 18:51, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность войны между НАТО и союзным государством России и Белоруссии. Он рассказал о своих действиях во время возможного военного конфликта на встрече с рабочими Минского тракторного завода.

«Я Путину сказал, что если завтра война, если НАТО нападет, то мы, как братский народ, примем на себя главный удар. Костьми ляжем, но враг к Кремлю не пройдет. Я лично готов со своим автоматом хоть в окоп, хоть в Брестскую крепость. За последний год мне удалось сплотить народ. У меня по всем опросам официальным рейтинг 93%, за меня каждый встречный белорус впишется. Я вам прямо здесь клянусь, что буду руководить армией до последнего белоруса. Им придется всех уничтожить, чтобы до меня добраться. Наши люди готовы дать отпор. Они понимают, что всякие западные побрякушки не заменят белорусам их исторические корни и любовь к демократии», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства также отметил, что его не пугает угроза применения ядерного оружия сторонами потенциального конфликта.

«Ничего, мы с Путиным пересидим под землей. У нас государство Союзное и бункер один на двоих. Рогозина еще с собой возьмем, чтобы не скучно было. Преемник нам пригодится», — добавил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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